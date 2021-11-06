金鍾國被健身教練酸「吃荷爾蒙增肌」！粉絲回嗆：「花錢的事他才不會做」本尊也出來回應了！

每次都好欣慰金鍾國有一班如此了解他的粉絲啊XD

上月31日一位健身教練在Youtube頻道PO影片，說金鍾國不可能靠自己的力量在45歲還擁有現在的肌肉量，質疑他在吃類固醇，還非常有信心地打賭一百萬美元。

這位名叫Greg Doucette的加拿大教練認為，人到一定年紀後激素水準會大大降低，即便一直都進行完美的訓練也無法避免肌肉流失，絕不可能像金鍾國這樣，45歲時的肌肉量比以往任何時候都高，因此認為他極有可能使用了HRT（荷爾蒙補充療法）。



影片公開後很多網友留言：「要花錢的事情國兒才不會做呢」、「金鍾國幾乎住在健身房，連狗仔隊都放棄他了」、「金鍾國連濕紙巾都要洗過晾乾繼續用，你覺得他會花錢買類固醇嗎？ 」、「如果我不認識金鍾國可能會信，但我已經關注他10年目睹了他的進步」、「韓國明星如果被抓住濫用藥物事業就完了，他才不會做危害自己形象的事啦」。



不知金鍾國是不是也有看到這影片，昨天他更新Youtube頻道時留言說：「只依靠長久的努力和精神力量也可以在46歲擁有9.24的男性荷爾蒙指數！！（是兩年前的數位，現在可能有點變低啦）。 」似乎是對該教練做出高EQ的回應！XD



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