金钟国被质疑用药增肌，血液检查结果公开了！医：「顶尖1%的荷尔蒙水准，没有注射痕迹」

金钟国被外国健身教练质疑用药增肌后，昨天更新了去诊所谘询医生的影片，连医生都惊叹他的荷尔蒙数值高於常人，但是非常确信没有用药！

之前有外国教练质疑金钟国是因为使用HRT（荷尔蒙补充疗法）才能在45岁「高龄」仍然维持令人羡慕的肌肉量，对此金钟国表示愿意「接受所有检查」以证明清白。

金钟国被健身教练酸「吃荷尔蒙增肌」！粉丝回呛：「花钱的事他才不会做」本尊也出来回应了！

这个男人认真了！金钟国被外国教练质疑「吃药增肌」，昨日做出霸气回应：「愿接受世界上所有检查！」



金钟国问医生是不是做血液检查就能知道有没有注射荷尔蒙，医生给出了肯定的回答，因为人体自身合成荷尔蒙时需要「前驱物」（ precursor），正常状态下荷尔蒙指数高的话前驱物指数也会高，但如果是注射荷尔蒙的话前驱物指数却不会跟著上升，所以一下就能看出差异，而金钟国就是前驱物也很高的那种！



金钟国说两年前测量的荷尔蒙指数是9.24，让医生十分吃惊，开玩笑说：「真的没有打针吗？ 数值不是一般高，虽然没有标准值，但一般人平均都只有5而已。 」让金钟国十分自豪XD



医生表示提高男性荷尔蒙指数只有两个方法，要么打针，要么运动。 为了避嫌把金钟国的血液样本交给外部机构做检查，结果数值虽然略微下降但仍然有8.38之高，而且前驱物的指数也远远高於同龄人。 医生表示一直运动的话数值本来就会高，结论是「难以看做有接受注射」！



金钟国说：「我认为年纪增长令荷尔蒙降低时应该要加倍运动来弥补，但那个人和那边的想法则是要打针补充。 我们的观念里根本没有药物这个词，只有和自己的战斗。 」并且强调自己对进入身体的物质非常谨慎，就连做大肠内视镜都不打麻药：「我连锻炼前补充剂和肌肉充血膨胀剂都不吃，因为担心咖啡因对身体不好5年没喝过咖啡。 」



金钟国说自己做检查并不是为了所谓回击，而是希望热爱运动的人不要因为某些人的言论而失去信心：「只要好好管理饮食、使用合法的运动补充剂然后努力运动，你们都可以获得比我更好的身材！」

并且对外国教练的想法表示理解，因为美国有很多这样的诊所，那边的文化可能打针是很自然的选项，但是在韩国完全不同、根本没有这个风气：「我从一开始运动到现在，一滴药物也没有用过。 如果有一点谎言，大家应该很清楚韩国艺人的一句话有多大的影响力吧？ 」



因为有人怀疑金钟国是很久以前用药所以现在检不出来，所以金钟国也委托专业机构做了尿检，正在等待结果，并且欢迎专业人士留言分享对他检查结果的意见，这种坦荡又积极的态度真的令人佩服啊！



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