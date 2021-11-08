《聽見你的聲音》「星夏CP」超長待機售後！「怒那」李寶英為李鍾碩新劇送咖啡車

《聽見你的聲音》CP檔的售後服務也很讚哦。

韓娛圈非常盛行送餐車應援，很多藝人們通過電視劇或電影相識成為朋友，然後在好友拍攝新作時，其中一方通常都會送上餐車，有時候是咖啡、零食、冰激淩車等等，讓對方相當感動。退伍後一直很低調的李鍾碩終於開拍新劇了，女演員李寶英就直接把咖啡車送到了新劇《Big Mouth》的現場，讓無數觀眾閃回2013年的《聽見你的聲音》時期，當年「星夏姐弟戀CP」不知道迷倒了多少觀眾，時間過去了8年，兩人的情誼依舊。 Tiffany藍的咖啡車上印有多張李鍾碩的黑白照片，「怒那」（姐姐）李寶英還寫下了祝福語「李鍾碩加油」、「為李鍾碩演員和《Big Mouth》應援」。



이종석 배우와 '빅마우스'를 응원합니다!

이종석 화이팅

-배우 이보영-



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꺄올 보영누님이 보내준 커피차 pic.twitter.com/6bm8to6WHU — ㅁㅎㄸ (@mojiddot) November 7, 2021

「星夏CP」的售後服務一直不錯，在李寶英第一胎複出劇《耳語》首播當晚李鍾碩就在自己的IG上為「怒那」宣傳，李寶英二胎複出劇《花樣年華》拍攝期間李鍾碩又和「聽音」的趙秀沅導演、朴慧蓮編劇一起送了咖啡應援車，這麼多年來李鍾碩對「怒那」感情依然如故，真是個長情又心思細膩縝密的大男孩。



Banner: "Let's cheer for the When My Love Blooms team and actress Lee Bo-young! by Jo Su Won, Park Hye Ryun and LEE JONG SUK"



Banner: "(When My Love Blooms) actors & staff members, have a cool drink and snacks and cheer up!" #조수원감독님 #박혜련작가님 #이종석 #화양연화 #이보영 pic.twitter.com/OBN4UlwQBm — Lee Jong Suk (@withljongsuk) May 14, 2020

此外，《Big Mouth》中李鍾碩和潤娥合作，故事是說律師朴昌浩（李鍾碩 飾）是一個末流律師，勝訴率只有10%，在他為一起殺人案訴訟進行調查時，與老婆一起遇到很多離奇、古怪詭異的事情。 在發現真相的過程中，他以黑治黑，最終讓真相浮出水面。

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