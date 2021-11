《聽見你的聲音》「星夏CP」超長待機售後！「怒那」李寶英為李鍾碩新劇送咖啡車

《聽見你的聲音》CP檔的售後服務也很讚哦。

韓娛圈非常盛行送餐車應援,很多藝人們通過電視劇或電影相識成為朋友,然後在好友拍攝新作時,其中一方通常都會送上餐車,有時候是咖啡、零食、冰激淩車等等,讓對方相當感動。退伍後一直很低調的李鍾碩終於開拍新劇了,女演員李寶英就直接把咖啡車送到了新劇《Big Mouth》的現場,讓無數觀眾閃回2013年的《聽見你的聲音》時期,當年「星夏姐弟戀CP」不知道迷倒了多少觀眾,時間過去了8年,兩人的情誼依舊。 Tiffany藍的咖啡車上印有多張李鍾碩的黑白照片,「怒那」(姐姐)李寶英還寫下了祝福語「李鍾碩加油」、「為李鍾碩演員和《Big Mouth》應援」。



「星夏CP」的售後服務一直不錯,在李寶英第一胎複出劇《耳語》首播當晚李鍾碩就在自己的IG上為「怒那」宣傳,李寶英二胎複出劇《花樣年華》拍攝期間李鍾碩又和「聽音」的趙秀沅導演、朴慧蓮編劇一起送了咖啡應援車,這麼多年來李鍾碩對「怒那」感情依然如故,真是個長情又心思細膩縝密的大男孩。



Banner: "Let's cheer for the When My Love Blooms team and actress Lee Bo-young! by Jo Su Won, Park Hye Ryun and LEE JONG SUK"



Banner: "(When My Love Blooms) actors & staff members, have a cool drink and snacks and cheer up!" #조수원감독님 #박혜련작가님 #이종석 #화양연화 #이보영 pic.twitter.com/OBN4UlwQBm