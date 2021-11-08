李荷妮事業愛情雙豐收！今年初與圈外男友交往，已經到了談婚論嫁的程度！

今早有韓國媒體報導稱李荷妮和男友的關係已經到了認真考慮未來的階段，隨後李荷妮所屬社也承認了！

李荷妮所屬社表示：「李荷妮今年初通過朋友介紹認識他，正在認真交往中。 對方是圈外人，希望不要因為公開身份資訊和過度關心造成傷害。 請大家給予溫暖的視線。 」

據報導，李荷妮今年初在朋友的介紹下認識了圈外男友，兩人感興趣的東西和追求的方向都很一致，女方已經把男友介紹給幾個相關人士，對他們的未來十分看好。

李荷妮直到上周都在拍攝SBS電視劇《One The Woman》、工作忙碌又辛苦，男友則一直在背後給她堅定的支持和鼓勵，性格開朗積極的李荷妮也對善解人意的男友十分依賴。



另一位相關人士更透露：「兩人好像已經在討論結婚。 因為是圈內人和圈外人交往，兩個人都非常小心，但是他們對彼此十分信任，加上也有一定年紀，希望大家先對他們的戀愛表達祝賀。 」

李荷妮是2006年韓國小姐「真」出身，活躍在多個電影、電視劇和綜藝節目中，主演的電視劇《One The Woman》上周剛剛好評劇終。 李荷妮曾和演員尹啟相交往7年、去年剛剛分手，好開心歐尼找到了溫暖的另一半呀！



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