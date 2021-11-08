少時秀英如果當PD，策劃金鍾國戀愛觀察綜藝：「看看這男人到底哪裡出了問題」XD

少時秀英如果當PD，策劃金鍾國戀愛觀察綜藝：「看看這男人到底哪裡出了問題」XD

綜藝   2021年11月8日   星期一10:00   White   2

（封面圖源：JTBC《SeriMoney Club》截圖）

少時秀英做客6日播出的JTBC高爾夫綜藝《SeriMoney Club》，被問到如果沒有做藝人，想做什麼職業。 秀英說想做PD，因為發現別人擅長什麼事情，這感到非常幸福，喜歡策劃創作內容。

（圖源：JTBC《SeriMoney Club》截圖）
（圖源：JTBC《SeriMoney Club》截圖）

並舉例假設，給金鐘國策劃戀愛觀察真人秀，請很多女性和金鐘國互動，安放觀察攝像機，其他人通過鏡頭觀察分析 ：「這男人到底哪裡出了問題XD」大家聽秀英的描述，是不是已經有畫面感了呢？
（圖源：JTBC《SeriMoney Club》截圖）
（圖源：JTBC《SeriMoney Club》截圖）

秀英一天錄製下來對鍾國的印象：「是很固執的類型」。 秀英問假如女友不讓運動，金鐘國會怎麼辦？ 梁世燦直呼這問題本身就不成立，熱衷於運動的金鐘國也答道：「要直接將運動排除在外，其他部份都好說。 」
（圖源：JTBC《SeriMoney Club》截圖）
（圖源：JTBC《SeriMoney Club》截圖）

朴世莉補充自己對金鐘國的觀察分析：「雖然互不干涉喜歡的事情，但聽不進別人的話，因為沒有人叫自己這樣那樣做。 」金鐘國辯稱：「在某領域敬重的人對我說的話，是一定會聽的。 」

（封面圖源：JTBC《SeriMoney Club》截圖）

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留言/評論
  • 少女時代妹妹們都想幫金鍾國找老婆🤣🤣🤣🤣🤣
    1小時前
  • 這個企劃不錯欸想看XDDD
    2小時前
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