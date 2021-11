《听见你的声音》「星夏CP」超长待机售后！「怒那」李宝英为李钟硕新剧送咖啡车

《听见你的声音》CP档的售后服务也很赞哦。

韩娱圈非常盛行送餐车应援,很多艺人们通过电视剧或电影相识成为朋友,然后在好友拍摄新作时,其中一方通常都会送上餐车,有时候是咖啡、零食、冰激淩车等等,让对方相当感动。退伍后一直很低调的李钟硕终於开拍新剧了,女演员李宝英就直接把咖啡车送到了新剧《Big Mouth》的现场,让无数观众闪回2013年的《听见你的声音》时期,当年「星夏姐弟恋CP」不知道迷倒了多少观众,时间过去了8年,两人的情谊依旧。 Tiffany蓝的咖啡车上印有多张李钟硕的黑白照片,「怒那」(姐姐)李宝英还写下了祝福语「李钟硕加油」、「为李钟硕演员和《Big Mouth》应援」。



「星夏CP」的售后服务一直不错,在李宝英第一胎复出剧《耳语》首播当晚李钟硕就在自己的IG上为「怒那」宣传,李宝英二胎复出剧《花样年华》拍摄期间李钟硕又和「听音」的赵秀沅导演、朴慧莲编剧一起送了咖啡应援车,这么多年来李钟硕对「怒那」感情依然如故,真是个长情又心思细腻缜密的大男孩。



Banner: "Let's cheer for the When My Love Blooms team and actress Lee Bo-young! by Jo Su Won, Park Hye Ryun and LEE JONG SUK"



Banner: "(When My Love Blooms) actors & staff members, have a cool drink and snacks and cheer up!" #조수원감독님 #박혜련작가님 #이종석 #화양연화 #이보영 pic.twitter.com/OBN4UlwQBm