時隔7年回歸！2AM 演唱經典歌曲《給不接電話的你》時伴奏出現問題，成員們將現場變成 acapella！

由趙權、李昶旻、林瑟雍、鄭珍雲所組成的「美聲團體」2AM 回來了！他們在1日發行全新專輯！

新專輯《Ballad 21 F/W》與雙主打歌《因為離得近所以不知道》、《走好》歌名相符，充滿 2AM 敘事曲風格。 這是由房時爀、朴軫永等頂級製作人參與雙主打曲作詞作曲的高質量專輯，也是他們時隔7年推出的完整體專輯，爲了將成員們完整的真心表達出來而付出了努力。



（圖源：문화창고）

1日的 Mini Concert 上，他們也演唱經典歌曲《給不接電話的你》時，伴奏出現問題（突然沒有聲音），但...趙權並沒有停下來，還提高音量，其他成員也馬上跟著和聲。這清唱和應變實力，也讓不少網友表示：「不愧是二代團」、「他們真的好會唱」、「這首歌真的太經典了」、「我的青春啊」等等。

I present to u how the king of ballad handles MR malfunction. the harmonization tho they're confused they still killed the stage. a legend indeed. #2AM pic.twitter.com/NMBvcVuNHU — deyy (@wuyoungie) November 1, 2021

2AM 的成熟、堅實感性和歌唱實力證明自己在音樂上的成長，後續的行動也備受期待。不知道有沒有機會和 2PM 一起合體錄製綜藝呢～



（圖源：문화창고）

（封面圖源：문화창고、IG@jinwoon52）

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