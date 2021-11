時隔7年回歸！2AM 演唱經典歌曲《給不接電話的你》時伴奏出現問題，成員們將現場變成 acapella！

由趙權、李昶旻、林瑟雍、鄭珍雲所組成的「美聲團體」2AM 回來了!他們在1日發行全新專輯!

新專輯《Ballad 21 F/W》與雙主打歌《因為離得近所以不知道》、《走好》歌名相符,充滿 2AM 敘事曲風格。 這是由房時爀、朴軫永等頂級製作人參與雙主打曲作詞作曲的高質量專輯,也是他們時隔7年推出的完整體專輯,爲了將成員們完整的真心表達出來而付出了努力。



(圖源:문화창고)

1日的 Mini Concert 上,他們也演唱經典歌曲《給不接電話的你》時,伴奏出現問題(突然沒有聲音),但...趙權並沒有停下來,還提高音量,其他成員也馬上跟著和聲。這清唱和應變實力,也讓不少網友表示:「不愧是二代團」、「他們真的好會唱」、「這首歌真的太經典了」、「我的青春啊」等等。

I present to u how the king of ballad handles MR malfunction. the harmonization tho they're confused they still killed the stage. a legend indeed. #2AM pic.twitter.com/NMBvcVuNHU