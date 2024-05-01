李荷妮離開待了10年的經紀公司SARAM娛樂！孔明曾因她加入此公司

《夜晚開的花》李荷妮昨（30）日確定離開待了長達10年的經紀公司Saram娛樂，雙方和平分手。

昨日經紀公司SARAM娛樂對外表示與李荷妮的合約到期，是「美麗的離別」意指和平分手，且表達：「對長時間合作的李荷妮表達深深的感謝，願演員李荷妮的未來充滿祝福和幸運。」



李荷妮2014年10月首度和SARAM娛樂簽約，2021年5月續約一次，共待了近10年的時間。和她因《雞不可失》結下深厚姐弟情誼的孔明，‎2021年曾透露自己正是因她的關係被引薦‎，可見李荷妮對SARAM有相當大的信任，而孔明目前還在SARAM旗下。



據‎《MyDaily》報導，相關人士分析李荷妮與SARAM應經過長時間的討論，認為李荷妮與SARAM娛樂合作10年已展現相當大的義氣。報導還提及李荷妮長期合作的經紀人近期轉往卞耀漢經紀人成立的TEAMHOPE，李荷妮很可能也會隨著經紀人腳步前往，不過TEAMHOPE否認，但承認該經紀人目前仍替李荷妮處理事務。

李荷妮是選美小姐出身，尚未進入演藝圈就頗有名氣，2009年首次演戲便演擔綱主演，2014年起與SARAM合作的期間確實繳出不少演技與人氣並具的作品，2019年《雞不可失》（炸雞特攻隊）轉型喜劇或動作片演員後號召力更是扶搖直上，接連的電視劇《熱血司祭》、《One the Woman》到《夜晚開的花》全是高收視名作，《夜晚開的花》還是SARAM參與製作。

▼李荷妮IG《夜晚開的花》幕後照片



▼SARAM娛樂官網仍掛著李荷妮的介紹頁面



李荷妮進入FA市場（自由市場），演藝圈一些人士都在觀望李荷妮會落腳何處，也有聲音擔心李荷妮要開拍‎《熱血司祭2》了卻仍未有經紀公司，不過照‎《MyDaily》所言李荷妮的經紀人至今還幫忙她，應是沒此問題。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞