2am回歸睽違10年出演《MBC歌謠大祭典》遇SHINee與潤娥很開心，還遇《我結》亞當夫婦PD

組團15週年，2am（2AM，昶旻、瑟雍、趙權與珍雲）本月2日推出了新歌〈或是你回心轉意〉（If you change your mind），你們都聽了嗎？這還是「2am之父」、「Hitman Bang」、「HYBE議長」房時爀再次為他們打造的作品。

而更早前的《2023 MBC歌謠大祭典》已率先帶來新歌舞台，還有兩首名曲舞台〈這首歌〉（This Song）、〈死也不能放開你〉（Never Let You Go）。



近日全員作客YouTube綜藝《趙賢雅的星期四之夜》（趙賢雅的週四晚），聊起睽違10年登上《2023 MBC歌謠大祭典》，瑟雍表示遇見了同為二代愛豆的SHINee和潤娥才比較自在，還在待機室一起玩了一下。



▼當天的2am、SHINee和潤娥



《歌謠大祭典》是怎麼邀請他們的呢？瑟雍透露有位節目企劃聯絡了自己，喊他們：「你們不是MBC兒子嗎？」因此就答應演出了；更巧的是，他們還遇見了《我們結婚了》負責亞當夫婦的PD，對方剛好是《歌謠大祭典》的CP，「根本是熟人的聚會。」趙權講完就興奮唱起自己和「妻子」佳仁的亞當夫婦主題曲〈我們相愛了〉。



趙賢雅也提到《M COUNTDOWN》去年發生的一件很神奇的事，出演陣容名單出現了2am還有MBLAQ，2am幾位一聽都相當狐疑：「不是2013年嗎？」原來是誤植的訊息，陣容誤植成了2PM Nichkhun俊昊燦盛、2am趙權珍雲、CNBLUE姜敏赫、MBLAQ G.O、東方神起……（詳情可點此了解‎）



珍雲直呼：「這是什麼《Star King》（2007~2016）陣容嗎？」瑟雍：「不是《明星金鐘》（2004~2010）嗎？也有可能是《世改Q》（改變世界的Quiz，2008~2015）」趙賢雅聽了笑到不行：「真的是以前的人啊……」



趙賢雅（混聲組合Urban Zakapa城市札卡巴成員）和2am相遇，加上提到的SHINee、潤娥（少女時代成員）、2PM Nichkhun俊昊燦盛……真回憶殺啊！啊！後續還有講到2PM澤演，昶旻爆料某次他要和別人喝酒，一進門就先看到瑟雍手舞足蹈吶喊他名字，原來瑟雍和澤演喝酒喝醉了，瑟雍才喝一小罐啤酒就醉成那樣XD。



▼完整節目影片（出演《MBC歌謠大祭典》遇SHINee與潤娥話題約在5:51，穿越的《M COUNTDOWN》陣容在6:49，喝酒話題在8:27）



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