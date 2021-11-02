时隔7年回归！2AM 演唱经典歌曲《给不接电话的你》时伴奏出现问题，成员们将现场变成 acapella！

由赵权、李昶旻、林瑟雍、郑珍云所组成的「美声团体」2AM 回来了！他们在1日发行全新专辑！

新专辑《Ballad 21 F/W》与双主打歌《因为离得近所以不知道》、《走好》歌名相符，充满 2AM 叙事曲风格。 这是由房时爀、朴轸永等顶级制作人参与双主打曲作词作曲的高质量专辑，也是他们时隔7年推出的完整体专辑，爲了将成员们完整的真心表达出来而付出了努力。



（图源：문화창고）

1日的 Mini Concert 上，他们也演唱经典歌曲《给不接电话的你》时，伴奏出现问题（突然没有声音），但...赵权并没有停下来，还提高音量，其他成员也马上跟著和声。这清唱和应变实力，也让不少网友表示：「不愧是二代团」、「他们真的好会唱」、「这首歌真的太经典了」、「我的青春啊」等等。

I present to u how the king of ballad handles MR malfunction. the harmonization tho they're confused they still killed the stage. a legend indeed. #2AM pic.twitter.com/NMBvcVuNHU — deyy (@wuyoungie) November 1, 2021

2AM 的成熟、坚实感性和歌唱实力证明自己在音乐上的成长，后续的行动也备受期待。不知道有没有机会和 2PM 一起合体录制综艺呢～



（图源：문화창고）

（封面图源：문화창고、IG@jinwoon52）

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