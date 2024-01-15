2am昶旻和趙賢雅展開Love Line？趙賢雅狂推銷自己，瑟雍趙權彷彿看戀綜激動嗑糖XD

美聲男團2am（2AM，昶旻、瑟雍、趙權與珍雲）和美聲混團Urban Zakapa（城市札卡巴，權純一、朴容仁、趙賢雅）算是舊識，一個出道於2008年，一個出道於2009年，珍雲也和趙賢雅合唱過單曲。2am近日做客趙賢雅的《趙賢雅的星期四之夜》（趙賢雅的週四晚）相當爆笑，竟然衍生出Love Line？

先說珍雲和趙賢雅，他們2016年合唱過〈花瓣掉落的時候〉，但似乎更走就熟識了。當趙賢雅問2am是自己如何認識的，昶旻先回答「來這裡才認識的」引發爆笑，結果珍雲突然一句：「我也可以說嗎？」趙賢雅聽了瞪大眼睛激動對他動手：「不行啊！」趙權冷不防問：「你們交往過嗎？」當事人珍雲笑得更誇張了，趙賢雅倒是張嘴無言以對。這對不知道藏什麼秘密的男女，很快就冷靜下來一搭一唱演小劇場。



另一段Love Line在後頭，昶旻講了自己的近況包括獨居摔倒頭破血流、平時早睡早起後，趙權開始替昶旻和趙賢雅鋪路(?)，問趙賢雅能不能接受早睡早起的人，瑟雍則問趙賢雅有沒有人能介紹，趙賢雅直接把自己推出去：「不是有我嗎？」趙權：「你真的有興趣嗎？」瑟雍：「（昶旻）確實是賢雅會喜歡的面相（馬相）。」



接著，趙權問昶旻想歡哪種面相，昶旻回狗相，趙賢雅馬上做表情裝可愛，瑟雍和趙權當場激動到不行，瑟雍搖著趙權，趙權搖著自己手臂，兩人彷彿在看戀綜、嗑到糖開心不已。趙權：「我第一次看哥笑成那樣！第一次看他的眼睛變成那樣！」



後面換瑟雍提提自己最近演了電影（‎《魯蛇大翻身》），趙賢雅說他有電影演員相，趙權再出手問趙賢雅昶旻是什麼相，趙賢雅回應「對象」再撩昶旻一把，又引發全場尖叫。



▼完整節目影片（昶旻獨居摔倒到到有了趙賢雅(?)約9:53起，「對象」在19:38附近），撇開Love Line搞笑情節的話，必推合唱環節，每首都非常值得一聽！真的是美聲與美聲的美麗碰撞啊！



*同場加映：‎2am回歸睽違10年出演《MBC歌謠大祭典》遇SHINee與潤娥很開心，還遇《我結》亞當夫婦PD

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