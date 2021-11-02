《柔美的細胞小將》第一季EP.14大結局高度還原卻讓大家都心碎了，最後一幕惹哭忠實觀眾：安堆～

（雷）真的很喜歡《柔美的細胞小將》，各方面引發共鳴，不過看完感覺心臟血管被塞住了，是正常的反應嗎？！（嗚嗚~，療癒到最後我重傷了）

TVING人氣漫改劇《柔美的細胞小將》在上週末迎來第14集大結局，柔美（金高銀 飾）與具雄（安普賢 飾）虐心的離別預告，成為了第一季最傷感的Ending。



（圖源：TVING人氣漫改劇《柔美的細胞小將》官方截圖）

柔美主動對具雄說：「我們，好像需要一點時間思考。」兩人暫時分開了一段時間，期間，兩人對彼此的思念當然是與日俱增。



（圖源：TVING人氣漫改劇《柔美的細胞小將》播出截圖）

劉八筆（朴珍榮 飾）也觀察到了柔美的情況，以自己曾經失戀過的經歷安慰著柔美，言語間透露出關心，並表示自己願意陪柔美跑步，轉換心情。



（圖源：TVING人氣漫改劇《柔美的細胞小將》播出截圖）

進入夢鄉的柔美踏進自己的細胞村，寫下了想跟具雄復合的心情，她也始終覺得具雄是自己人生的男主角，但管理佈告欄的細胞則告訴她：「小雄並不是男主角，其實沒有男主角，這個地方的主人只有一個。」柔美只要談了戀愛就對把對方當成第一順位，但其實第一順位應該是她自己才對。



（圖源：TVING人氣漫改劇《柔美的細胞小將》播出截圖）

最終，具雄與柔美再次見面，主動提出分手，柔美心中雖然想要挽回，但在自尊心細胞的強烈反對下，冷靜地回應了分手的要求，結束了這一場戀情。



（圖源：TVING人氣漫改劇《柔美的細胞小將》官方截圖）

目前《柔美的細胞小將》第一季EP.14收尾，第二季也在拍攝當中，官方目前也公開了金高銀與朴珍榮向觀眾打招呼影片。



（封面圖源：IG@tving.official截圖、Youtube@BH Entertainment截圖）

（封面圖源：TVING人氣漫改劇《柔美的細胞小將》播出截圖）

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