編劇再怎麼有才華也無用，燒腦劇《Hometown》結局以1.5%收視遺憾落幕（含EP.11-12劇透）

不知道有多少人看完了《Hometown》呢？小編老實說不論編劇個人問題的話，這部劇有很多細節需要拼湊，頗燒腦、滿有意思的。

tvN水木劇《Hometown》（返鄉）於上週結局，遺憾的以1.5%收視率收官，普遍被認為是被編劇醜聞所影響。

（圖源：FB@tvNDrama）

《Hometown》是部以邪教題材為主軸的電視劇，但用鬼片形象包裝吸引觀眾，首週還有2.8%、3.3%亮眼成績。然而，編劇朱鎮被踢爆是《夢中的簡》趙顯勳導演化名之後，網路發起了抵制聲浪，《Hometown》收視率很快就掉到1%，連續四週成績都不到2%，連結局週也不例外。

*相關報導：‎《Hometown》編劇被爆是曾發生醜聞的趙顯勳導演化名，製作方決議在片尾刪除其名

雖然在編劇身分被揭露之時，有媒體質疑製作公司、導演乃至演員可能都在包庇編劇、有刻意隱瞞之嫌，但隨著劇情內容一集比一集精彩，結局過後反倒有其他媒體替演員抱屈「浪費演員熱演」，甚至認為編劇有利用劇情洗白自己的嫌疑（以下劇透將提及）。



關於EP.11、EP.12內容，揭示了神秘錄影帶的完整內容，前半段是趙京浩錄下的林世允生前哭泣畫面，後半段則是趙京浩在獄中受訪時對著鏡頭催眠。當年，林世允哭泣著向趙京浩講述父親林仁寬正策畫陰謀傷害㴲州市市民，但趙京浩認為未來是既定的，無法改變一切。沒過多久，趙京浩就眼睜睜看著心愛的林世允死在林仁官手裡。

（圖源：黃viu煲劇平台@《Hometown》截圖）

趙京浩悲憤之餘轉念想利用林仁寬，便讓林仁寬忘掉親手殺害女兒的記憶。不論是1987㴲州車站事件或是永真教的成立，都是趙京浩與林仁寬一起策畫的，只不過林仁寬另有所謀，不時背著趙京浩擅自行動，包括寄錄影帶給趙京浩母親。

（圖源：黃viu煲劇平台@《Hometown》截圖）

趙京浩大概是從林仁寬弑女一事得到了實驗的靈感，只要看過那捲錄影帶的人，都會傷害自己最愛之人再自戕。趙京浩看著自己的母親淚流滿面，母親為了不傷害趙京浩而刺向自己，趙京浩的實驗就是從此開始失敗的。

（圖源：黃viu煲劇平台@《Hometown》截圖）

趙京浩引崔炯仁回家，讓崔炯仁知道趙在英是自己的親生女兒後，他便催眠崔炯仁欲繼續施行實驗。崔炯仁不願傷害趙在英，乾脆亂槍打死趙京鎬，心甘情願犯罪入獄。

（圖源：黃viu煲劇平台@《Hometown》截圖）

另一邊，差點要走向「未來的盡頭」的趙靜賢，受姜龍卓手下豬仔拯救，趙靜賢再前往解救林仁寬手中的趙在英。林仁寬在趙京浩死亡的同時，恢復了所有記憶，也看見了化為女鬼的女兒，最後跳樓結束生命。

（圖源：黃viu煲劇平台@《Hometown》截圖）

整部劇完結後，片尾還有趙在英到監獄探監趙京浩的場面。「哪怕視現在還有機會收手啊，總有一天還是可以回家的，不是嗎？至少現在，希望叔叔你可以這樣平凡的生活，雖然還要很久，但並非不可能不是嗎？」此橋段被認為是編劇意圖請求原諒而刻意設計的。

（圖源：黃viu煲劇平台@《Hometown》截圖）

《Hometown》整部劇的編排，巧妙的安排了三條時間軸故弄玄虛，再漸漸合而為一。劇情一路下來以燒腦且驚悚的情節，一直保有一批死忠觀眾，結局也被認為收得不差，且不少情節觸動人心。然而，編劇再怎麼有才華都無用，還是敵不過個人醜聞，甚至拖了整個製作團隊下水，《Hometown》慘澹的收視成績如此證明了。

*《Hometown》完整12集分集劇情可點此收看

（封面圖源：黃viu煲劇平台@《Hometown》截圖）

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