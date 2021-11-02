「你敢拍，我們就敢看！」劉在錫想拍《劉·宮》，主角就是金鍾國&宋智孝&尹恩惠

一個男人，兩個女人，還是「新歡」與「舊愛」，這不就是狗血羅曼史的標配嗎？

《Running Man》的忠實觀眾和金鍾國的老粉們誰不知道他和尹恩惠的那段「舊情」，《X-MAN》都結束這麼多年了，無數觀眾都記得兩人在節目中的粉紅氛圍。而尹恩惠就是金鍾國的「緊箍咒」，逃不過。即使到了《Running Man》，金鍾國也經常被劉在錫用尹恩惠來調侃。

《Running Man》裡，Gary離開節目後，「週一情侶」也破裂了。隨之而來的是宋智孝和金鍾國有意無意地各種LOVELINE，這種曖昧甚至延續到了節目外，看得觀眾們猜測「他倆是不是真的在交往？」 節目中劉在錫更是不停瘋狂地試探「你看，現在兩人很自然地從開場開始就站在一起了」。

（圖源：MBC《宮》官方劇照）

看到金鍾國、尹恩惠和宋智孝的複雜「三角戀」，劉在錫甚至想要重拍宮廷羅曼史《宮》，一部講述了世子與世子妃、前任女友之間糾葛愛情的故事，這也是宋智孝和尹恩惠主演的一部大熱韓劇，分別飾演朱智勛扮演的世子的前任與現任，如果放到劉在錫構思的《宮》 裡，難道尹恩惠和宋智孝的角色要對調了嗎？

（圖源：SBS《Running Man》截圖）

劉在錫，只要你敢拍，我們就敢看，並且屆時一定幫你把收視率衝到電視台歷代TOP5！

（圖源：SBS《Running Man》截圖）

（封面圖源：SBS《Running Man》截圖）

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