《Hometown》編劇被爆是曾發生醜聞的趙顯勳導演化名，製作方決議在片尾刪除其名

熱播中的tvN水木劇《Hometown》（返鄉）編劇為「朱鎮」，此一姓名大眾並不熟悉，本以為是新人編劇，沒想到28日爆出「朱鎮」是電影《夢中的簡》趙顯勳導演化名，而趙顯勳曾在三年前爆發過醜聞。

（圖：tvN《Hometown》海報）

趙顯勳2016年首次執導長篇電影《夢中的簡》（Jane）便一鳴驚人，《夢中的簡》2017年正式上映，以獨立藝術電影之姿在韓國國內斬獲不少獎項，更捧紅了李敏芝、具教煥與李周映等演員。



（圖：TVDaily）



（圖：《夢中的簡》海報）

然而，趙顯勳2018年被指控2013年執導短片《首爾之家》宣傳期間，在殺青宴上性騷擾工作人員。趙顯勳當時承認了性騷擾事實，也發表了道歉聲明會中斷活動、自我反省。

3年後，趙顯勳卻以筆名「朱鎮」重啟活動，事情被爆出後，他表示自己當年不該犯下那場錯誤，但是他做了，並解釋自己從未企圖隱瞞該事實、仍在反覆反省中。

大部分網友都覺得他「瘋了」，想像他的立場留言諷刺：「我正在努力使用化名賺錢」、「我不是有意隱瞞，但我用的是化名」，有人要抵制《Hometown》並質疑製作方製作意圖，但也有人覺得製作方和演員是無辜的。

製作方Studio Dragon和電視臺tvN發聲後，風向更偏往抵制一方，因為他們表示「朱鎮即為趙顯勳」此一事實在確定編排之後、開拍之前已知情。此話一出不僅讓一些網友嗤之以鼻，也有韓媒撰文斥責：「不知道編劇是誰的情況下，只因作品就簽約的情況有那麼常見嗎？演員是否也完全不知情？」

製作方最後決議從EP.3開始，片尾刪除「編劇朱鎮」之名，結果顯然不被買單，《Hometown》昨晚播出的EP.3收視率直接從3.307%降至2.582%，今晚EP.4收視率可能會再降。

（封圖：TV Daily、tvN《Hometown》海報）

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