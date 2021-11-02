萬聖節愛豆們最愛cos《魷魚遊戲》：這局金耀漢完勝，神童、Lisa都不如他XD

萬聖節的精髓是什麼？ 除了「不給糖就搗蛋」之外，肯定是各種各樣的Cosplay啦！

每年萬聖節，韓娛圈的各種派對舉辦也得相當隆重，大批愛豆藝人們Cos成各種各樣的人物，使出渾身解數做到「讓粉絲認不出我，我就贏了」。 而Netflix打造的韓劇《魷魚遊戲》則成了Cos的重點對象，愛豆界中已經有多位藝人裝扮成劇中人物了。

Super Junior的神童變裝成了木頭娃娃，連眼珠子都轉得和原版娃娃一模一樣。肉肉的身材穿上裙子倒是有種蠢萌蠢萌的感覺。



（圖源：IG@smtown）

神童的師妹aespa Winter也Cos了木頭娃娃，眼神掃過來的時候頓時覺得毛骨悚然。



（圖源：IG@smtown）

BLACKPINK Lisa和狗狗一起Cos，她可能是史上最可愛的木頭娃娃了，連原版娃娃的手部姿勢也有Get到，可以說非常用心了。



（圖源：IG@lalalalisa_m）

金耀漢也絕不示弱，看看他Cos的是誰？ 綠色運動服，稍淩亂的中長髮，臉上還帶著傷。 沒錯！就是鄭好娟飾演的「姜曉」啦。 這麼一看，金耀漢確實拿捏住了「姜曉」的氣質，完全一模一樣啊。導演，《魷魚遊戲》第2季可以請金耀漢去參加啦~



（圖源：IG@y_haa.n）

小編宣佈，這輪Cos《魷魚遊戲》的遊戲裡，金耀漢是王中之王！



（封面圖源：IG@smtown、@y_haa.n、@lalalalisa_m）

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