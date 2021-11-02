编剧再怎么有才华也无用，烧脑剧《Hometown》结局以1.5%收视遗憾落幕（含EP.11-12剧透）

不知道有多少人看完了《Hometown》呢？小编老实说不论编剧个人问题的话，这部剧有很多细节需要拼凑，颇烧脑、满有意思的。

tvN水木剧《Hometown》（返乡）於上周结局，遗憾的以1.5%收视率收官，普遍被认为是被编剧丑闻所影响。

（图源：FB@tvNDrama）

《Hometown》是部以邪教题材为主轴的电视剧，但用鬼片形象包装吸引观众，首周还有2.8%、3.3%亮眼成绩。然而，编剧朱镇被踢爆是《梦中的简》赵显勋导演化名之后，网路发起了抵制声浪，《Hometown》收视率很快就掉到1%，连续四周成绩都不到2%，连结局周也不例外。

*相关报导：‎《Hometown》编剧被爆是曾发生丑闻的赵显勋导演化名，制作方决议在片尾删除其名

虽然在编剧身分被揭露之时，有媒体质疑制作公司、导演乃至演员可能都在包庇编剧、有刻意隐瞒之嫌，但随著剧情内容一集比一集精彩，结局过后反倒有其他媒体替演员抱屈「浪费演员热演」，甚至认为编剧有利用剧情洗白自己的嫌疑（以下剧透将提及）。



关於EP.11、EP.12内容，揭示了神秘录影带的完整内容，前半段是赵京浩录下的林世允生前哭泣画面，后半段则是赵京浩在狱中受访时对著镜头催眠。当年，林世允哭泣著向赵京浩讲述父亲林仁宽正策画阴谋伤害㴲州市市民，但赵京浩认为未来是既定的，无法改变一切。没过多久，赵京浩就眼睁睁看著心爱的林世允死在林仁官手里。

（图源：黄viu煲剧平台@《Hometown》截图）

赵京浩悲愤之余转念想利用林仁宽，便让林仁宽忘掉亲手杀害女儿的记忆。不论是1987㴲州车站事件或是永真教的成立，都是赵京浩与林仁宽一起策画的，只不过林仁宽另有所谋，不时背著赵京浩擅自行动，包括寄录影带给赵京浩母亲。

（图源：黄viu煲剧平台@《Hometown》截图）

赵京浩大概是从林仁宽弑女一事得到了实验的灵感，只要看过那卷录影带的人，都会伤害自己最爱之人再自戕。赵京浩看著自己的母亲泪流满面，母亲为了不伤害赵京浩而刺向自己，赵京浩的实验就是从此开始失败的。

（图源：黄viu煲剧平台@《Hometown》截图）

赵京浩引崔炯仁回家，让崔炯仁知道赵在英是自己的亲生女儿后，他便催眠崔炯仁欲继续施行实验。崔炯仁不愿伤害赵在英，干脆乱枪打死赵京镐，心甘情愿犯罪入狱。

（图源：黄viu煲剧平台@《Hometown》截图）

另一边，差点要走向「未来的尽头」的赵静贤，受姜龙卓手下猪仔拯救，赵静贤再前往解救林仁宽手中的赵在英。林仁宽在赵京浩死亡的同时，恢复了所有记忆，也看见了化为女鬼的女儿，最后跳楼结束生命。

（图源：黄viu煲剧平台@《Hometown》截图）

整部剧完结后，片尾还有赵在英到监狱探监赵京浩的场面。「哪怕视现在还有机会收手啊，总有一天还是可以回家的，不是吗？至少现在，希望叔叔你可以这样平凡的生活，虽然还要很久，但并非不可能不是吗？」此桥段被认为是编剧意图请求原谅而刻意设计的。

（图源：黄viu煲剧平台@《Hometown》截图）

《Hometown》整部剧的编排，巧妙的安排了三条时间轴故弄玄虚，再渐渐合而为一。剧情一路下来以烧脑且惊悚的情节，一直保有一批死忠观众，结局也被认为收得不差，且不少情节触动人心。然而，编剧再怎么有才华都无用，还是敌不过个人丑闻，甚至拖了整个制作团队下水，《Hometown》惨澹的收视成绩如此证明了。

*《Hometown》完整12集分集剧情可点此收看

（封面图源：黄viu煲剧平台@《Hometown》截图）

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