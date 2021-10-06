懸疑新劇《某一天》劇照公開！金秀賢飾演大學生毫無違和感 VS 車勝元為了提高投入度，展開大變身

Coupang Play 首個原創內容《某一天》由金秀賢、車勝元主演，講述圍繞一個女人的殺人事件而展開的兩個男人的激烈故事，通過大眾的角度揭露刑事司法制度。近日，陸續公開劇照。



（圖源：黃viu煲劇平台@《某一天》）

「金賢洙」在成為嫌疑犯之前，喜歡和朋友們相處，偶爾也會想要逃離日常的平凡大學生姿態，增添了金秀賢獨有的魅力。通過休閒裝扮、蓬鬆的髮型，打造出的學生形象，眼神也露出青春氣息，讓人更加期待他的變身。



（圖源：Coupang Play＠《某一天》）

金秀賢表示：「《某一天》中發生一個事件，引發各種正義的衝突，我想要表現在那裡生存下來的『賢洙』。想知道大家會對什麼樣的正義產生共鳴，希望大家成爲陪審員，關注我們。」



（圖源：Coupang Play＠《某一天》）

為了完美提高劇情的投入度，車勝元不僅留長頭髮、素顏演出、留了鬍鬚，穿著厚厚的服裝，完成在任何作品中都看不到的人物形象。公開的劇照中，身患劇烈過敏症的「申忠漢」在辦公室兼住所「慎重律師事務所」工作，並過著日常生活。



（圖源：Coupang Play＠《某一天》）

車勝元還表示：「從大眾角度出發處理刑事司法制度這一點很有趣，所以決定出演。剛開始是爲了自己的利益而爲捲入事件的一名學生辯護，但隨著時間的推移，角色會發生變化，和『忠漢』一起推理，也會成為很有趣的看點，請大家多多支持。」



（圖源：Coupang Play＠《某一天》）

另外，《某一天》由《熱血司祭》、《便利店新星》李明佑導演執導，《火之女神井兒》、《大撲》權順奎編劇執筆，預計在11月27日播出。（⭐ 香港觀眾密切注意囉，這劇將會在黃Viu煲劇平台播出！ ⭐）

（封面圖源：Coupang Play＠《某一天》）

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