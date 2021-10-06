Netflix 驚悚劇《Sweet Home》冬天拍攝第二季！韓媒曝：「只有李施昤、朴珪瑛會繼續出演新的一季」

Netflix 韓國驚悚劇集《Sweet Home》由宋江、李陣郁、李施昤（李是英）、李到晛主演。

改編自同名網路漫畫，講述「車賢秀」在家人離世後獨自搬到「綠之家」居住，發生一連串恐怖事件，在公寓被怪物襲擊後，跟鄰居並肩作戰對抗怪物。去年12月上線後，在網路上有著超高討論度，許多觀眾也都在敲碗第二季。



（圖源：Netflix@《Sweet Home》）

今日（6日）根據 JTBC 뉴스 報導：「《Sweet Home》將開示製作第二季，目標是今年冬天拍攝。」還提到：「出演第一季的演員中，只有李施昤、朴珪瑛會繼續出演新的一季，其他演員將重新選角，幾個主要角色已經選角完畢。」



（圖源：Netflix@《Sweet Home》）

消息一公開，讓不少網友表示：「宋江是主人公，怎麼還不出來」、「沒有宋江的《Sweet Home》在開玩笑嗎」、「把李陣郁、宋江帶來」、「那有什麼意義呢」、「是因為宋江、李到晛才看的」等等。



不過， Netflix 方面依舊回應：「《Sweet Home》第二季的製作及選角、拍攝進行與否等目前尚未確定，因此現在還很難確認。」不過感覺製作的機率應該很大，畢竟還是很多觀眾都很期待啊～



（圖源：Netflix@《Sweet Home》）

（封面圖源：Netflix@《Sweet Home》）

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