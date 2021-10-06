悬疑新剧《某一天》剧照公开！金秀贤饰演大学生毫无违和感 VS 车胜元为了提高投入度，展开大变身

Coupang Play 首个原创内容《某一天》由金秀贤、车胜元主演，讲述围绕一个女人的杀人事件而展开的两个男人的激烈故事，通过大众的角度揭露刑事司法制度。近日，陆续公开剧照。



（图源：黄viu煲剧平台@《某一天》）

「金贤洙」在成为嫌疑犯之前，喜欢和朋友们相处，偶尔也会想要逃离日常的平凡大学生姿态，增添了金秀贤独有的魅力。通过休闲装扮、蓬松的发型，打造出的学生形象，眼神也露出青春气息，让人更加期待他的变身。



（图源：Coupang Play＠《某一天》）

金秀贤表示：「《某一天》中发生一个事件，引发各种正义的冲突，我想要表现在那里生存下来的『贤洙』。想知道大家会对什么样的正义产生共鸣，希望大家成爲陪审员，关注我们。」



（图源：Coupang Play＠《某一天》）

为了完美提高剧情的投入度，车胜元不仅留长头发、素颜演出、留了胡须，穿著厚厚的服装，完成在任何作品中都看不到的人物形象。公开的剧照中，身患剧烈过敏症的「申忠汉」在办公室兼住所「慎重律师事务所」工作，并过著日常生活。



（图源：Coupang Play＠《某一天》）

车胜元还表示：「从大众角度出发处理刑事司法制度这一点很有趣，所以决定出演。刚开始是爲了自己的利益而爲卷入事件的一名学生辩护，但随著时间的推移，角色会发生变化，和『忠汉』一起推理，也会成为很有趣的看点，请大家多多支持。」



（图源：Coupang Play＠《某一天》）

另外，《某一天》由《热血司祭》、《便利店新星》李明佑导演执导，《火之女神井儿》、《大扑》权顺奎编剧执笔，预计在11月27日播出。（⭐ 香港观众密切注意罗，这剧将会在黄Viu煲剧平台播出！ ⭐）

（封面图源：Coupang Play＠《某一天》）

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