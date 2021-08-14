【K社韓文小百科】韓文也有諧音梗：「心情不好的時候就去肉的前面！」

今天來分享一句很給人鼓舞的韓文，愛吃肉的朋友一定感覺非常中肯XD

這句話就是：기분이 저기압일 때 고기 앞으로！

首先拆開來看：

기분（讀音：gi bun）是「心情」，저기압（讀音：jeo gi ap）是「低氣壓」;-일 때（讀音：il ttae）是表示「-的時候」，고기（讀音：go gi）就是很多人熟悉的「肉」;앞（讀音：ap）是「前面」的意思，-으로（讀音：eu ro）這個組合則是表示「朝向-」，組合起來就是「到-的前面」。

所以整個句子連接起來，可以直接翻譯為「心情低氣壓的時候就去肉的前面」，通俗一點就是：「不開心的時候就該吃肉！」而且這裡用到了一個諧音，就是「고기 앞」（肉的前面）和고기압（高氣壓）的讀音幾乎一樣，也跟前邊的「低氣壓」剛好形成對應！



(圖：Youtube@MBClife）

這句話的最初出處很難考證，不過2017年就有某便當品牌用它當廣告語，廣告片裡一位上班族被上司狠狠地把一疊文件甩在臉上，這一看就很低氣壓！緊接著給出烤五花肉的畫面，實在太療癒了：



不少韓國人在IG上寫吃肉的相關PO文時都會加上這句tag，類似的tag還有「肉是真理（고기는 진리）」、「肉永遠是對的（고기는 언제나 옳지）」等等。



（圖：翻攝自IG）

不僅如此，這句話去年12月還被KBS選為熱門話題，因為去年開始大家在家的時間增多，而且為了提高免疫力，很多人選擇在家烤肉，其中人氣最高的五花肉因此比前年價格上升了兩成之多，4個人要吃飽的話大約需要5萬韓元。



（圖：Youtube@KBS대전 뉴스）

類似的和食物相關的諧音梗還有不少，其實翻譯成中文就沒有諧音的趣味了，懂韓文發音的朋友可以讀讀看，真的很奇妙呢XD

바나나 먹으면 너한테 바나나（吃香蕉我就會迷上你嗎？ ——banana和「迷上」是諧音）

나는 살구야 너랑 살구싶어（我是杏子，想和你一起生活——「杏子」和「想生活」是諧音）

나는 수박이야 너를 사랑할 수에 없어（我是西瓜，只能愛你——「西瓜」和「只能」是諧音）

나는 참외야 니가 없으니깐 참외 롭다（我是香瓜，沒有你好孤獨——「香瓜」和「孤獨」是諧音）

（封圖：Youtube@ KBS Entertain）

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