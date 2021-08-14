【K社韩文小百科】韩文也有谐音梗：「心情不好的时候就去肉的前面！」

今天来分享一句很给人鼓舞的韩文，爱吃肉的朋友一定感觉非常中肯XD

这句话就是：기분이 저기압일 때 고기 앞으로！

首先拆开来看：

기분（读音：gi bun）是「心情」，저기압（读音：jeo gi ap）是「低气压」;-일 때（读音：il ttae）是表示「-的时候」，고기（读音：go gi）就是很多人熟悉的「肉」;앞（读音：ap）是「前面」的意思，-으로（读音：eu ro）这个组合则是表示「朝向-」，组合起来就是「到-的前面」。

所以整个句子连接起来，可以直接翻译为「心情低气压的时候就去肉的前面」，通俗一点就是：「不开心的时候就该吃肉！」而且这里用到了一个谐音，就是「고기 앞」（肉的前面）和고기압（高气压）的读音几乎一样，也跟前边的「低气压」刚好形成对应！



(图：Youtube@MBClife）

这句话的最初出处很难考证，不过2017年就有某便当品牌用它当广告语，广告片里一位上班族被上司狠狠地把一叠文件甩在脸上，这一看就很低气压！紧接著给出烤五花肉的画面，实在太疗愈了：



不少韩国人在IG上写吃肉的相关PO文时都会加上这句tag，类似的tag还有「肉是真理（고기는 진리）」、「肉永远是对的（고기는 언제나 옳지）」等等。



（图：翻摄自IG）

不仅如此，这句话去年12月还被KBS选为热门话题，因为去年开始大家在家的时间增多，而且为了提高免疫力，很多人选择在家烤肉，其中人气最高的五花肉因此比前年价格上升了两成之多，4个人要吃饱的话大约需要5万韩元。



（图：Youtube@KBS대전 뉴스）

类似的和食物相关的谐音梗还有不少，其实翻译成中文就没有谐音的趣味了，懂韩文发音的朋友可以读读看，真的很奇妙呢XD

바나나 먹으면 너한테 바나나（吃香蕉我就会迷上你吗？ ——banana和「迷上」是谐音）

나는 살구야 너랑 살구싶어（我是杏子，想和你一起生活——「杏子」和「想生活」是谐音）

나는 수박이야 너를 사랑할 수에 없어（我是西瓜，只能爱你——「西瓜」和「只能」是谐音）

나는 참외야 니가 없으니깐 참외 롭다（我是香瓜，没有你好孤独——「香瓜」和「孤独」是谐音）

（封图：Youtube@ KBS Entertain）

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