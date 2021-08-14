金裕貞《紅天機》絕美古裝造型引發討論！回顧《擁抱太陽的月亮》童星時期可愛又有靈性

童星出身金裕貞真的是好好長大（一點也沒歪）的最佳典範～！古裝好適合她喔。 PS：《雲畫的月光》絕對是一大巔峰

再過兩週就能夠看到由金裕貞＆安孝燮攜手主演的 SBS 古裝新劇《紅天機》，目前公開的最新預告中，可以看到兩位主演從小到大的羈絆，唯美的場景外，金裕貞的古裝扮相也引發討論。



《紅天機》講述進入景福宮的絕世美人女畫工－紅天機（金裕貞 飾），和失明但是可以讀懂天空和星座的觀象監－河藍（安孝燮 飾）及風流倜儻的陽明大君（孔明 飾）之間的奇幻愛情古裝劇。



▼新一波預告裡，兩人頻繁的接觸有種熟悉感，略顯悸動害好奇的心碰撞在一起，河藍詢問少女的名字，緊張的紅天機一直只講得出姓氏，連講了三次「紅」，河藍還以為她叫「紅紅紅」，幸好最後說出了自己的全名。



▼稍早公開的中字預告，命中注定的緣分，再次相遇的兩人，無法忘懷的你：



美景配上金裕貞的古裝扮相，也讓觀眾再次驚豔，感嘆她真的非常適合古裝造型，也擁有獨特的古裝美人氣質。



抬頭瞬間露出的笑臉，更是令眾人非常心動，無論男女老少都認可的國民妹妹，真的長大了，也長得很好很美。



另外，也讓網友們想起裕貞妹妹過往的古裝扮相，其實，2016年 KBS《雲畫的月光》時就讓人感受到她長大了的魅力（這時期造型師真的超強，把16歲的裕貞顏值推上顛峰之作），而2021年《紅天機》又將詮釋出不同的感覺。（今年裕貞21歲將邁入22歲）



而2012年 MBC《擁抱太陽的月亮》也將她13歲的童星時期推上頂峰，她飾演女主小時候的模樣，絕對是讓眾多劇迷無法忘懷的人生角色，她的笑臉從未變過般的治癒人心。



再補幾張2008年SBS的《一枝梅》&《風之畫師》，9歲的裕貞妹妹超可愛～。



《紅天機》將會在8月30日的晚間十點首播。

*圖：各電視台官方劇照&播出截圖

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞