BTS防彈少年團或將參與Coldplay新專輯：10秒「合作曲片段」瘋傳網路！

目前雙方公司都含蓄地表示「難以確認」,但阿米們已經忍不住開始期待了!

Coldplay樂團昨日宣佈將在10月15日發行第九張正規專輯《Music Of The Spheres》,並通過SNS公開了新專輯預告片,透露部份新歌的旋律片段。 這張專輯一共收錄12首歌,其中5首歌更以emoji作為標題,十分獨特。



Music Of The Spheres. The new album October 15th, 2021.

Available to pre-order: https://t.co/TglyCzQdOq pic.twitter.com/ydofZEUDmE