BTS防彈少年團或將參與Coldplay新專輯：10秒「合作曲片段」瘋傳網路！

目前雙方公司都含蓄地表示「難以確認」，但阿米們已經忍不住開始期待了！

Coldplay樂團昨日宣佈將在10月15日發行第九張正規專輯《Music Of The Spheres》，並通過SNS公開了新專輯預告片，透露部份新歌的旋律片段。 這張專輯一共收錄12首歌，其中5首歌更以emoji作為標題，十分獨特。



Music Of The Spheres. The new album October 15th, 2021.

Available to pre-order: https://t.co/TglyCzQdOq pic.twitter.com/ydofZEUDmE — Coldplay (@coldplay) July 20, 2021

其中名為《My Universe》的一首收錄歌曲引起網友注意，因為合作對象似乎正是防彈少年團！日前有網友分享了據說是作曲家在SNS上傳的一小段音源，最後一句歌詞是韓文，嗓音聽起來也很像柾國，不過Coldplay和防彈少年團的所屬社都對這一消息表示：「目前難以確認。 」



헐 뭐야?? 콜드플레이 신곡 피처링 이거야?? 뒤에 정국이 목소리 들림 pic.twitter.com/BXIZ953Qzz — BiBi (@seokjin_xcx) July 21, 2021

其實，防彈少年團和Coldplay已經多次互相表達尊敬和欣賞之情：防彈今年曾在MTV節目《MTV Unplugged Presents》里翻唱Coldplay的經典名曲《Fix You》，而Coldplay也在Twitter推薦BTS的熱門單曲《Butter》。 如果這消息屬實，將成為防彈和Coldplay第一次合作！



（封圖：HYBE，Coldplay FB）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞