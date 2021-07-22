2021大勢小鮮肉「蔡鍾協」連演四部熱門韓劇！合作朴信惠&宋智孝，結實腹肌讓人印象深刻

【演員特輯】最近有很多人被他的無害笑容給電到，他的身材也是非常的可口迷人啊！曾在南非留學，當過模特兒，身材真的是沒話說的好。（大拇指）

2021年忽然大放光彩的大勢小鮮肉－蔡鍾協（채종협），連續三部熱門韓劇都有他的身影，而且還是男二&男一，晉升主演等級，未來可期！

1993年5月19日出生的蔡鍾協，曾在泰國生活過一年，之隨著父母到南非生活，留學了五年，還在當地成為了模特兒，之後回到韓國為夢想打拼。





▼網路劇《今天也安然無恙》



▼拍攝了一些網路劇的作品之後，在熱門韓劇《Stove League》（金牌救援/棒球大聯盟）中演出了棒球界的新秀投手，純真無害笑容讓大眾留下了好的印象。

▼之後在《薛西弗斯的神話》（Sisyphus: the myth）成為主演之一，在朴信惠逃亡時伸出援手，脫下一身衣服給朴信惠穿的這一幕，也讓觀眾們留下了非常深刻的印象。



帥氣外型跟結實腹肌，真的是太有潛力了～！



*圖：Netflix@播出截圖

▼而在《無法抗拒的他》中第三集才登場的男二之姿，一下子影響了男女主角之間的感情線，無害又純情的模樣，更是他角色的最大武器。

帥氣的青梅竹馬，也太有威脅性了吧！

花絮：



▼最後就是剛開播不久的《來魔女食堂吧》，搭檔宋智孝和南志鉉兩大一線女星，蔡鍾協在劇中飾演對朋友很講義氣又有運動天分的田徑選手，這次一樣會以他純真無害的笑容，征服大眾的心～。



*圖：TVING@Official

最近也和宋智孝一起出演兩大綜藝節目《驚人的星期六》和《Running Man》，獲得相當高的關注，2021年才過一半就有這麼棒的成績，真的是太厲害了～！

＊相關新聞：《Running Man》哥哥們聯手阻止全昭旻跟帥氣嘉賓蔡鍾協對決的原因！過程超爆笑～XD



*圖：《Running Man》@friDay影音

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