BTS防弹少年团或将参与Coldplay新专辑：10秒「合作曲片段」疯传网路！

目前双方公司都含蓄地表示「难以确认」，但阿米们已经忍不住开始期待了！

Coldplay乐团昨日宣布将在10月15日发行第九张正规专辑《Music Of The Spheres》，并通过SNS公开了新专辑预告片，透露部份新歌的旋律片段。 这张专辑一共收录12首歌，其中5首歌更以emoji作为标题，十分独特。



Music Of The Spheres. The new album October 15th, 2021.

Available to pre-order: https://t.co/TglyCzQdOq pic.twitter.com/ydofZEUDmE — Coldplay (@coldplay) July 20, 2021

其中名为《My Universe》的一首收录歌曲引起网友注意，因为合作对象似乎正是防弹少年团！日前有网友分享了据说是作曲家在SNS上传的一小段音源，最后一句歌词是韩文，嗓音听起来也很像柾国，不过Coldplay和防弹少年团的所属社都对这一消息表示：「目前难以确认。 」



헐 뭐야?? 콜드플레이 신곡 피처링 이거야?? 뒤에 정국이 목소리 들림 pic.twitter.com/BXIZ953Qzz — BiBi (@seokjin_xcx) July 21, 2021

其实，防弹少年团和Coldplay已经多次互相表达尊敬和欣赏之情：防弹今年曾在MTV节目《MTV Unplugged Presents》里翻唱Coldplay的经典名曲《Fix You》，而Coldplay也在Twitter推荐BTS的热门单曲《Butter》。 如果这消息属实，将成为防弹和Coldplay第一次合作！



（封图：HYBE，Coldplay FB）

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