阿米用文字描述BTS各成員的直播風格，網友：「奇怪，我聽得到聲音！」

防彈少年團成員經常開直播跟阿米們聊天,而且每位成員都有自己獨特的講話特徵,近日有韓國網友對各個成員的直播風格做了一番描述總結,光看到文字都好像能聽到聲音了XDD

RM:哐哐哐咚咚哦呦...... 這燈......(弄一弄)這濾鏡(弄一弄)好像有點熱(弄一弄冷氣機)今天的髮型有點......(弄一弄)......(喝咖啡呼嚕嚕)是的,總之!/感動/...... 幾分鐘之後又哐哐哐

SUGA:...... 嘶...... 內...... 莫...... 呵呵~就是這樣...... 那就那樣吧(然後超認真地回答問題)



Jin:說點像話的吧~~!不行!哈哈哈嘻嘻嘻咿呀~這也太帥了吧?

J-Hope:耶~I'm your hope~you are my hope~NUNU NANA~I'm J-Hope~dundun~My life很快樂yo hoo~啊真的嗎? 那是什麼? 好神奇啊~為了阿米~



Jimin:各位~(撥頭髮)有沒有很想我? (撥頭髮)只是來看看大家~(撥頭髮)嘻嘻...... 不知道該說什麼......(撥頭髮)撒嬌? 我不會撒嬌啦~(其實從開始直播的那一刻就在撒嬌,只是他本人不知道而已)



V:嗯...... 額...... 最近我在聽這些音樂......(播放音樂)(帶著手指動作跟著唱)/顏值攻擊/(害羞)

柾國:呼呼~我做了這些這些事~(一邊吃東西一邊說)推薦歌曲嗎? 阿米們要不要做這個呢? 怎麼樣? 啊嘻嘻好想把英語講好啊...... 不好意思啊,我......(tmi party)啊又想做什麼什麼~啊嘻嘻~我走啦,好不想走啊,好有趣......



網友表示看到之後彷彿能聽到成員們在講話:「為什麼有語音支持功能? 」、「真的每一位成員都有不一樣的個性」、「太可愛啦」。

還有阿米根據這份描述剪輯了影片,實在太有才了XD





