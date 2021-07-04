阿米用文字描述BTS各成員的直播風格，網友：「奇怪，我聽得到聲音！」

還有網友根據描述剪輯了影片，真的一一對應到，實在太強了XDD

防彈少年團成員經常開直播跟阿米們聊天，而且每位成員都有自己獨特的講話特徵，近日有韓國網友對各個成員的直播風格做了一番描述總結，光看到文字都好像能聽到聲音了XDD

RM：哐哐哐咚咚哦呦...... 這燈......（弄一弄）這濾鏡（弄一弄）好像有點熱（弄一弄冷氣機）今天的髮型有點......（弄一弄）......（喝咖啡呼嚕嚕）是的，總之！/感動/...... 幾分鐘之後又哐哐哐

SUGA：...... 嘶...... 內...... 莫...... 呵呵~就是這樣...... 那就那樣吧（然後超認真地回答問題）



Jin：說點像話的吧~~！不行！哈哈哈嘻嘻嘻咿呀~這也太帥了吧？

J-Hope：耶~I'm your hope~you are my hope~NUNU NANA~I'm J-Hope~dundun~My life很快樂yo hoo~啊真的嗎？ 那是什麼？ 好神奇啊~為了阿米~



Jimin：各位~（撥頭髮）有沒有很想我？ （撥頭髮）只是來看看大家~（撥頭髮）嘻嘻...... 不知道該說什麼......（撥頭髮）撒嬌？ 我不會撒嬌啦~（其實從開始直播的那一刻就在撒嬌，只是他本人不知道而已）



V：嗯...... 額...... 最近我在聽這些音樂......（播放音樂）（帶著手指動作跟著唱）/顏值攻擊/（害羞）

柾國：呼呼~我做了這些這些事~（一邊吃東西一邊說）推薦歌曲嗎？ 阿米們要不要做這個呢？ 怎麼樣？ 啊嘻嘻好想把英語講好啊...... 不好意思啊，我......（tmi party）啊又想做什麼什麼~啊嘻嘻~我走啦，好不想走啊，好有趣......



網友表示看到之後彷彿能聽到成員們在講話：「為什麼有語音支持功能？ 」、「真的每一位成員都有不一樣的個性」、「太可愛啦」。

還有阿米根據這份描述剪輯了影片，實在太有才了XD





（圖：BTS FB）

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