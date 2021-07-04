阿米用文字描述BTS各成员的直播风格，网友：「奇怪，我听得到声音！」

还有网友根据描述剪辑了影片，真的一一对应到，实在太强了XDD

防弹少年团成员经常开直播跟阿米们聊天，而且每位成员都有自己独特的讲话特徵，近日有韩国网友对各个成员的直播风格做了一番描述总结，光看到文字都好像能听到声音了XDD

RM：哐哐哐咚咚哦呦...... 这灯......（弄一弄）这滤镜（弄一弄）好像有点热（弄一弄冷气机）今天的发型有点......（弄一弄）......（喝咖啡呼噜噜）是的，总之！/感动/...... 几分钟之后又哐哐哐

SUGA：...... 嘶...... 内...... 莫...... 呵呵~就是这样...... 那就那样吧（然后超认真地回答问题）



Jin：说点像话的吧~~！不行！哈哈哈嘻嘻嘻咿呀~这也太帅了吧？

J-Hope：耶~I'm your hope~you are my hope~NUNU NANA~I'm J-Hope~dundun~My life很快乐yo hoo~啊真的吗？ 那是什么？ 好神奇啊~为了阿米~



Jimin：各位~（拨头发）有没有很想我？ （拨头发）只是来看看大家~（拨头发）嘻嘻...... 不知道该说什么......（拨头发）撒娇？ 我不会撒娇啦~（其实从开始直播的那一刻就在撒娇，只是他本人不知道而已）



V：嗯...... 额...... 最近我在听这些音乐......（播放音乐）（带著手指动作跟著唱）/颜值攻击/（害羞）

柾国：呼呼~我做了这些这些事~（一边吃东西一边说）推荐歌曲吗？ 阿米们要不要做这个呢？ 怎么样？ 啊嘻嘻好想把英语讲好啊...... 不好意思啊，我......（tmi party）啊又想做什么什么~啊嘻嘻~我走啦，好不想走啊，好有趣......



网友表示看到之后彷佛能听到成员们在讲话：「为什么有语音支持功能？ 」、「真的每一位成员都有不一样的个性」、「太可爱啦」。

还有阿米根据这份描述剪辑了影片，实在太有才了XD





（图：BTS FB）

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