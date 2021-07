阿米用文字描述BTS各成员的直播风格，网友：「奇怪，我听得到声音！」

还有网友根据描述剪辑了影片,真的一一对应到,实在太强了XDD

防弹少年团成员经常开直播跟阿米们聊天,而且每位成员都有自己独特的讲话特徵,近日有韩国网友对各个成员的直播风格做了一番描述总结,光看到文字都好像能听到声音了XDD

RM:哐哐哐咚咚哦呦...... 这灯......(弄一弄)这滤镜(弄一弄)好像有点热(弄一弄冷气机)今天的发型有点......(弄一弄)......(喝咖啡呼噜噜)是的,总之!/感动/...... 几分钟之后又哐哐哐

SUGA:...... 嘶...... 内...... 莫...... 呵呵~就是这样...... 那就那样吧(然后超认真地回答问题)



Jin:说点像话的吧~~!不行!哈哈哈嘻嘻嘻咿呀~这也太帅了吧?

J-Hope:耶~I'm your hope~you are my hope~NUNU NANA~I'm J-Hope~dundun~My life很快乐yo hoo~啊真的吗? 那是什么? 好神奇啊~为了阿米~



Jimin:各位~(拨头发)有没有很想我? (拨头发)只是来看看大家~(拨头发)嘻嘻...... 不知道该说什么......(拨头发)撒娇? 我不会撒娇啦~(其实从开始直播的那一刻就在撒娇,只是他本人不知道而已)



V:嗯...... 额...... 最近我在听这些音乐......(播放音乐)(带著手指动作跟著唱)/颜值攻击/(害羞)

柾国:呼呼~我做了这些这些事~(一边吃东西一边说)推荐歌曲吗? 阿米们要不要做这个呢? 怎么样? 啊嘻嘻好想把英语讲好啊...... 不好意思啊,我......(tmi party)啊又想做什么什么~啊嘻嘻~我走啦,好不想走啊,好有趣......



网友表示看到之后彷佛能听到成员们在讲话:「为什么有语音支持功能? 」、「真的每一位成员都有不一样的个性」、「太可爱啦」。

还有阿米根据这份描述剪辑了影片,实在太有才了XD





(图:BTS FB)

