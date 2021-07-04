【有片】多才尹斗俊挑戰夜景拍攝，江原道魔幻夜色盡收眼底

男團HIGHLIGHT隊長尹斗俊才華洋溢，經營起個人Youtube小有成績，全名《放浪者尹斗俊》的頻道，其親自掌鏡呈現給觀眾旅遊Vlog，吸引大批粉絲關注，日前訂閱數已近四萬。

上個月末(6月)頻道裡上傳的江原道夜景拍攝。愛好攝影的尹斗俊，呈現給觀眾在黑夜之下拍出的絕美魔幻星空。



對於在深夜拍攝星空一事，尹斗俊起初表示相當憂慮拍攝不到預期的景色。影片裡的他行程忙碌，一直到10點半，還在驅車前往拍攝地江原道的路途之中。來到了現場，如他預期幾乎是一片漆黑，透過鏡頭看不太清楚尹斗俊的帥氣臉蛋。儘管拍攝條件不佳，經過不斷地調整，最終能幹地捕捉到一望無際的美麗星空。

關於這片美麗星空，尹斗俊在上傳本支影片後，隨後分享到個人IG，粉絲都很喜歡。此處除了夜景，早先在《放浪者尹斗俊》的頻道介紹裡，曾給觀眾欣賞美麗的傳統建築，據了解在江原道，這類建築物相當受歡迎。此行共分為三部片子，星空影片為上片。該頻道日後也將不定期展開更新，帶給粉絲更多旅遊治癒感。



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(圖源：방랑자윤두준CITYESCAPE、IG@beeeestdjdjdj)

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