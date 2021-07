愛豆們在飛機上遭遇的那些事！BTS防彈少年團：其實我們也想正常搭飛機啊

明星們因為工作或私人行程經常坐飛機,但他們在飛機上遇到的事情可能是我們一輩子都碰不到的。

TWICE娜璉曾經坐飛機從日本返回韓國,一名跟蹤狂在飛機上不斷嘗試接近她,連JYP都在官網上公開了這一消息,最後不得不申請了警察互送。而那個瘋狂男粉稱只是想把信送到娜璉手裡而已。



粉絲們都知道防彈少年團外出坐飛機都是包機這件事吧。 V透露背後真正的原因,稱:「我們也想正常搭飛機啊,但是不管是長途還是短途,我們的前後左右都是粉絲,我們沒法放鬆心情好好休息,老實說真心希望他們不要這樣!!!」



#BTS arrived in London last night ahead of their concerts on Oct. 9 and 10 at the O2 Arena pic.twitter.com/1JV0GsdIPt