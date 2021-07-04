愛豆們在飛機上遭遇的那些事！BTS防彈少年團：其實我們也想正常搭飛機啊

明星們因為工作或私人行程經常坐飛機，但他們在飛機上遇到的事情可能是我們一輩子都碰不到的。

TWICE娜璉曾經坐飛機從日本返回韓國，一名跟蹤狂在飛機上不斷嘗試接近她，連JYP都在官網上公開了這一消息，最後不得不申請了警察互送。而那個瘋狂男粉稱只是想把信送到娜璉手裡而已。



粉絲們都知道防彈少年團外出坐飛機都是包機這件事吧。 V透露背後真正的原因，稱：「我們也想正常搭飛機啊，但是不管是長途還是短途，我們的前後左右都是粉絲，我們沒法放鬆心情好好休息，老實說真心希望他們不要這樣！！！」



#BTS arrived in London last night ahead of their concerts on Oct. 9 and 10 at the O2 Arena pic.twitter.com/1JV0GsdIPt — Jonathan Hicap (@Jonah_writer) October 8, 2018

除此之外，有黃牛洩露明星行程，2018年有人就提前知道了要出國參加2018 MAMA的愛豆們的航班，訂票一路追隨。空姐阻止粉絲接近愛豆，此時飛機也正準備起飛，這幫粉絲卻突然說要下機。而根據航空守則規定，起飛過程中哪怕只有1名乘客要下機，所有的乘客都需要下機重新安檢，於是當時360餘名乘客全部被迫下機，而這幫為了看愛豆買票追到上的飛機粉絲竟然在下機後還要求航空公司退款。



▲2018MAMA

《Section TV娛樂通信》節目中也曾曝光過腦殘粉在飛機上的行為舉止，他們會坐在藝人後方，不停敲打椅子不讓他們入睡，還會偷拍照片公開標價出售。



愛豆們的行程也成了黃牛和私生飯的交易。 JTBC《NEWS ROOM》就曝光過有私生飯買愛豆行程的消息，航班資訊30000韓幣，愛豆座位號資訊20000韓/人，當時仁川機場的相關工作人員就透露賣資訊的黃牛很可能就職於航空公司。

宋旻浩甚至在專輯《XX》裡其一收錄歌曲《암/AGREE》來吐槽過私生飯的瘋狂舉動。



「首圖：TVDAILY」

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