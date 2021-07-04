爱豆们在飞机上遭遇的那些事！BTS防弹少年团：其实我们也想正常搭飞机啊

明星们因为工作或私人行程经常坐飞机，但他们在飞机上遇到的事情可能是我们一辈子都碰不到的。

TWICE娜琏曾经坐飞机从日本返回韩国，一名跟踪狂在飞机上不断尝试接近她，连JYP都在官网上公开了这一消息，最后不得不申请了警察互送。而那个疯狂男粉称只是想把信送到娜琏手里而已。



粉丝们都知道防弹少年团外出坐飞机都是包机这件事吧。 V透露背后真正的原因，称：「我们也想正常搭飞机啊，但是不管是长途还是短途，我们的前后左右都是粉丝，我们没法放松心情好好休息，老实说真心希望他们不要这样！！！」



#BTS arrived in London last night ahead of their concerts on Oct. 9 and 10 at the O2 Arena pic.twitter.com/1JV0GsdIPt — Jonathan Hicap (@Jonah_writer) October 8, 2018

除此之外，有黄牛泄露明星行程，2018年有人就提前知道了要出国参加2018 MAMA的爱豆们的航班，订票一路追随。空姐阻止粉丝接近爱豆，此时飞机也正准备起飞，这帮粉丝却突然说要下机。而根据航空守则规定，起飞过程中哪怕只有1名乘客要下机，所有的乘客都需要下机重新安检，於是当时360余名乘客全部被迫下机，而这帮为了看爱豆买票追到上的飞机粉丝竟然在下机后还要求航空公司退款。



▲2018MAMA

《Section TV娱乐通信》节目中也曾曝光过脑残粉在飞机上的行为举止，他们会坐在艺人后方，不停敲打椅子不让他们入睡，还会偷拍照片公开标价出售。



爱豆们的行程也成了黄牛和私生饭的交易。 JTBC《NEWS ROOM》就曝光过有私生饭买爱豆行程的消息，航班资讯30000韩币，爱豆座位号资讯20000韩/人，当时仁川机场的相关工作人员就透露卖资讯的黄牛很可能就职於航空公司。

宋旻浩甚至在专辑《XX》里其一收录歌曲《암/AGREE》来吐槽过私生饭的疯狂举动。



「首图：TVDAILY」

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