【有片】朱丹泰&蔡頌和曾經同框！嚴基俊竟然有那麼一點點純情XD

周丹泰和蔡頌和遇到一起會是怎樣的情景？

《The Penthouse 3》和《機智醫生生活2》正在熱播中，這兩部季播劇可以說是近兩年觀眾的最愛了，前者劇情反轉不斷，狗血不斷，後者則是潤物細無聲一般的治癒系，完全不同的題材讓觀眾們過足了癮。



其實這兩部作品有一個共同之處就是都啟用了音樂劇演員，比如《The Penthouse 3》裡的斯文敗類代表朱丹泰的扮演者嚴基俊就是音樂劇圈的大佬。 《機智醫生生活》里的曹政奭、柳演錫和田美都也都演過音樂劇，尤其是田美都更是圈內的佼佼者。

當朱丹泰碰上蔡頌和會擦出怎樣的火花呢？ 2015年上演的音樂劇《維特》中嚴基俊和田美都就同台演出，飾演了男女主角。 6年前的嚴基俊沒有朱丹泰身上的狠勁兒，因為《維特》里的角色需要，是一個感情細膩、純粹且熱情的癡情男，整場演出全部真唱，歌喉、唱功和爆發力堪稱完美。而扮演女主角「夏洛特」的田美都不似《機醫2》中「蔡頌和」那般冷靜幹練，長髮造型的她更顯陽光俏麗，清澈的嗓音不僅打動嚴基俊，也打動了觀眾。



讓我們一起來欣賞一下嚴基俊和田美都這段經典音樂劇吧！是不是有一種破次元壁的感覺呢？？



「首圖：ig@cjenm.musical」

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