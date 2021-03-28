丁海寅、Jisoo主演《雪滴花》也捲入扭曲史實的爭議！青瓦台國民請願「停止拍攝」已超過9萬人

SBS《朝鮮驅魔師》因改編歷史被質疑「詆毀歷史人物」慘遭停播，JTBC製作中的電視劇《雪滴花》也捲入質疑聲浪。
由丁海寅、BLACKPINK Jisoo、劉寅娜、張勝祖、尹世雅、金惠奫與鄭釉珍主演的《雪滴花》，以1987年的首爾為背景，講述某一天突然闖進女子宿舍的大學生「秀浩」，和冒著被監視的危機藏匿並治療她的大學生「英初」之間的愛情故事。
而丁海寅飾演的是抗爭時期在韓國內活動的間諜，張勝祖飾演的是安全企劃部的特務，由於時空背景的關係，網民們紛紛譴責，它貶低韓國的民主主義，使獨裁政權正當化。對此，JTBC也發表立場：「隨著未完成的劇情大綱被洩露到網路上後，被斷章取義以特定文章為基礎，各種指責接連不斷，但這都只是臆測而已。《雪滴花》絕對不是貶低民主化運動、美化安企部和間諜的電視劇。」
（延伸閱讀：丁海寅、Jisoo主演《雪滴花》也遭質疑扭曲史實，JTBC聲明：「請不要對尚未公開的電視劇無差別指責」）
26日，就有網友向青瓦台請願要求停止《雪滴花》拍攝，當中提到：「雖然已經多次證明過朝鮮沒有介入民主化運動，但那部作品還是以『間諜』為主角。只是因為作品設定而無視，但設定本身卻給現在的受害者帶來侮辱，從這點來看，這只不過是露骨地施加了政治壓力。」最後也補充：「應該停止污辱和抹黑韓國的這部電視劇所有拍攝，並徹底清除至今所有拍攝的戲份。」目前參與請願的人數已經超過99000人。
（圖：JTBC、青瓦台請願、封面圖：IG@holyhaein、IG@SOOYAAA__）
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