話題度超高的《朝鮮驅魔師》&《Penthouse3》被業界評為2021年度最差電視劇，連《機醫2》也上榜！

如果讓你選2021最差電視劇，你會想投給誰呢？ PS：因票數相近，所以高達21部，排名越後面越主觀大家參考看看就好。

你的眼光和專業人士是不是非常不同呢？韓國媒體joynews24為迎接創刊17年，進行了「2021年度最差電視劇」的票選活動，找來200位業界人士（娛樂公司與電視台製作者、電影廣播項目製作者、娛樂記者…等等），來選出在2021年認為最不OK的戲劇作品。

由於票數相近的情況，所以一共有21部作品上榜，其中是否有引發你共鳴的入圍作品呢？歡迎留言跟小編分享！

1．SBS《朝鮮驅魔師》（75票），歷史被扭曲的各種爭議，莫名加入了沒有事實根據的中國食物，中國資本湧入韓劇的強硬廣告置入（PPL），令觀眾們相當反感。



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2．SBS《The Penthouse 3》（43票），荒誕劇情與結局，觀眾們彷彿被打了後腦勺，演員們的演技都受到了稱讚，但不值得被這樣利用。



3．JTBC《人間失格》（17票），因為由全道嬿、柳俊烈所主演受到高度的期待，但播出後從收視率到討論度都相當低迷，期望越大，失望也就越大。



4．TV朝鮮《婚詞離曲2》（10票）



5．KBS《紳士與小姐》、JTBC《Sisyphus：the myth／薛西弗斯的神話》（7票）



6．tvN《Hometown》、tvN《機智醫生生活2》、OCN《黑洞》、tvN《L.U.C.A.：The Beginning物種起源》（5票）



7．JTBC《無法抗拒的他》、KBS《Imitation》（4票）



8．JTBC《Hush沉默警報》、JTBC《Undercover臥底》、JTBC《你是我的春天》、Netflix《屍戰朝鮮：雅信傳》（2票）



9．tvN《惡魔法官》、tvN《某一天滅亡來到我家門前》、tvN《柔美的細胞小將》、tvN《我的室友是九尾狐》、JTBC《前輩那支口紅不要塗》（1票）



另外還有業界票選2021年度電視劇TOP.10，重複的作品挺多的～！



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