超經典爆笑古裝劇《哲仁王后》逆襲登韓國Netflix第一、全球第三！誰想過它一度在韓國「被消失」

提到2021年的熱門韓劇，不能不提tvN推出的《哲仁王后》，時隔2年登上串流平台Netflix，逆襲繳出了好成績！

《哲仁王后》2020年底首播，由申惠善與金正賢主演，申惠善飾演男魂女身的哲仁王后，金正賢飾演君王哲宗。題材包含時空穿越、男魂穿女、古代政治鬥爭……集爆笑、浪漫與精心動魄，擄獲一大批劇迷。



播畢整整2年，《哲仁王后》於全球OTT平台Netflix上架，造成不少國家旋風，在韓國本地目前仍維持前三名，好幾度登上第一包括昨日的最新統計！從亞洲區台灣、香港、馬來西亞、印尼……到北美墨西哥，南美玻利維亞、祕魯、多明尼加……都站穩前三名數日！全球成績則不斷攀升，來到了第三！



不過，你曾想過它一度在韓國國內被全面下架嗎？

《哲仁王后》最初在韓國國內電視首播時，創下單集平均17.371%高收視率，成為tvN電視台史上成績第5佳的電視劇，不過在播畢1個多月後，就遭逢編劇朴繼玉的新劇《朝鮮驅魔師》腰斬事件，隨之在韓國國內消失……



《朝鮮驅魔師》因為劇本涉及「竄改歷史」觸怒韓國民眾，首播隔日引發宣然大波，爾後SBS電視台決議取消播出，所有SBS官網、社交帳號的《朝鮮驅魔師》訊息全面刪除、國內外影片通通下架。可能是看見風波之大，tvN也跟著將有扭曲史實爭議的《哲仁王后》影片全面下架，不過僅止於國內，時隔9個月後才悄悄在韓國復出。



*相關報導：

〈因陷入扭曲歷史、中國式道具爭議！《朝鮮驅魔師》僅播出2集就被廢止〉‎／

〈爆笑古裝劇《哲仁王后》收視雖高但爭議不斷，韓國與中國皆出現抵制聲浪〉／

《哲仁王后》曾隨著《朝鮮驅魔師》於韓國本土一同消失，時隔9個月網路影片全復活！

雖然仍有韓國民眾無法接受《哲仁王后》，但不可否認它在國際間的高人氣，人氣甚至還在增長中！

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