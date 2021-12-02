《哲仁王后》曾隨著《朝鮮驅魔師》於韓國本土一同消失，時隔9個月YouTube影片全復活！

對《哲仁王后》粉絲來說肯定很欣慰，但反對的人依舊反對。

要說2021年熱門韓劇，絕對少不了《哲仁王后》，但不曉得海外觀眾有無發現，某些韓國媒體在整理今年度收視最佳電視劇時，會有意無意漏提《哲仁王后》，《哲仁王后》明明創下了單集平均17.371%高收視率，無論是該集或是全劇平均，目前都還是tvN有線電視台今年的紀錄保持人，不是嗎？



回溯今年3月26日，《哲仁王后》編劇朴繼玉於SBS電視台的新作《朝鮮驅魔師》開播2集就被腰斬，理由是扭曲史實。當時SBS與劇組、演員群不僅公開道歉，還將公開平台上所有的《朝鮮驅魔師》相關貼文與影片澈底刪光，但大眾仍無法平息怒氣，連原本也有扭曲史實爭議的《哲仁王后》也遭一併批判。



*關於《朝鮮驅魔師》與《哲仁王后》的史實爭議可參考：

因陷入扭曲歷史、中國式道具爭議！《朝鮮驅魔師》僅播出2集就被廢止‎

爆笑古裝劇《哲仁王后》收視雖高但爭議不斷，韓國與中國皆出現抵制聲浪

也許是tvN察覺事態嚴重、為了避免捲入輿論風尖浪口，同一日便悄悄將《哲仁王后》官網關閉、所有影音平台包括YouTube、Naver TV與TVING上影片全下架。此舉讓海外粉絲相當不滿，推特上發起了串聯要求tvN「還我們《哲仁王后》，Hashtag包括#WeWantMrQueenBack、#BringBackMrQueen、#SaveMrQueen的貼文滿天飛，也有展開聯署活動。



今年9月‎tvN辦理的15週年自家電視劇票選裡也沒有《哲仁王后》，誰都沒想到，雖曾捲入爭議但仍風光下檔的《哲仁王后》會和《朝鮮驅魔師》一樣成為黑名單，於韓國本土再也不見天日，宛如從未存在過（按：《哲仁王后》賣往海外版權如黃VIU均不受影響，下場還是比《朝鮮驅魔師》好）。

然而，《哲仁王后》從3月底消失到現在時隔9個月，tvN前幾日重新公開了《哲仁王后》YouTube與TVING所有影片，一樣也是「悄悄的來」。不少韓國網友對此氣炸了，留言：「瘋了嗎？賣國賊好噁心」、「像蟑螂一樣爬出來」、「真是無言」、「看了真不舒服」，不過也有一些網友湧入YouTube替《哲仁王后》加油打氣、表示影片回歸很欣慰，風向大概就和《哲仁王后》首播時的情形一樣，雖然很多人批評，但同時也有人支持著。



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