CL的母親1月在國外去世，低調舉行葬禮

CL的母親1月去世。

據悉CL所屬經紀公司於10日透露,CL的母親洪宥羅(音譯)女士於1月23日在國外去世,享年53歲,離世的原因是心臟麻痹。 因受疫情影響,洪宥羅女士的葬禮僅通知了家人和親友,於2月10日-13日低調進行。 經紀公司最後懇求外界能夠考慮到CL的心情,給她更多的安慰和關照,不要過多的打擾她。



▲tvN《那些傢伙的雙重生活》截圖

CL於2009年作為女團2NE1的隊長正式出道,憑藉霸氣的舞台風格和紮實的唱功,和隊友們一起將2NE1打造成了K-POP的領軍人物。 2016年11月,2NE1宣佈解散,之後CL的個人活動均無太大水花。 CL又嘗試進軍美國,在韓也無新作品。 雖然CL也作為前輩、導師參加過YG選秀節目《MIXNINE》,但螢幕曝光機會少之又少。 CL還曾在個人社交平臺喊話當時的YG娛樂社長梁鉉錫,傾吐待遇不公。2019年與YG娛樂的合約到期不續約,離開YG公司。之後發佈企劃專輯《In the Name of Love》,內容以日記形式記錄自從2NE1解散後其三年來的心境。



「圖:IG@chaelincl、tvN《那些傢伙的雙重生活》截圖」

