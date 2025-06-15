【韓網熱門】CRAVITY新專概念照「破殼而出」引討論：概念是外星人或蝸牛嗎？成員辛苦了

*這組照片昨天公開以來，已在Theqoo出現3篇討論量很高的熱門PO文

男團CRAVITY將於6月30日發行第二張正規專輯《Dare to Crave》，昨日釋出名為「0」的第一組概念照，成員們仿彿從巨大的蛋殼中爬出，身上和臉上都沾滿黏液，獨特的視覺呈現在韓網引起討論，大多數人表示困惑不解。















韓國網友評論：

1. 完全看不懂拍攝意圖是什麼...

2. 好噁心... 偶像沒有錯，一想到（公司）可能覺得這概念很棒、拍得很好，就感到很無語ᅲᅲ

3. 那些像膠水一樣的是鼻涕嗎，哎喲

4. 令人感到不適，但說不清是為什麼...

5. 概念是外星人或蝸牛嗎？

6. 會不會是小說《德米安：徬徨少年時》裡雛鳥啄破蛋殼的概念呢？

7. 畫面給人的感覺不是大力打破蛋殼、掙脫出來，軟趴趴的姿勢加上鼻涕更讓人感到困惑...

8. 想起朴赫居世（*朝鮮建國傳說裡的第1代新羅君主，從巨蛋中出生）

9. Starship為什麼要這樣對待CRAVIT？好像在故意刁難他們

10. 偶像本人大概也不想這樣拍吧，身上黏滿那些東西，真的辛苦了ᅮ

11. 真的是CRAVITY嗎？ 之前看《出差十五夜》時對他們產生好感，還去找他們跳舞的影片來看，這是怎麼回事啊... 雖然如果粉絲喜歡的話就是萬幸

12. 純粹是拍攝手法有問題，如果換成暗一些的光線、科幻感的背景，應該會好很多。 現在就有些不倫不類...

13. 感覺攝影師還沒有從世紀末的漫畫裡走出來

14. 如果只是攝影師的藝術作品的話就還好，但作為偶像概念照，確實太過分了ᅲᅲᅲ

15. 我覺得很新穎耶，大發kkkk

16. 話說回來，如果是能靠概念照衝上Theqoo熱門的程度，至少話題性是真的很不得了... kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3785732941，https://theqoo.net/hot/3785748427，https://theqoo.net/hot/3785761224

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