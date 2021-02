CL的母亲1月在国外去世，低调举行葬礼

CL的母亲1月去世。

据悉CL所属经纪公司於10日透露,CL的母亲洪宥罗(音译)女士於1月23日在国外去世,享年53岁,离世的原因是心脏麻痹。 因受疫情影响,洪宥罗女士的葬礼仅通知了家人和亲友,於2月10日-13日低调进行。 经纪公司最后恳求外界能够考虑到CL的心情,给她更多的安慰和关照,不要过多的打扰她。



▲tvN《那些家伙的双重生活》截图

CL於2009年作为女团2NE1的队长正式出道,凭藉霸气的舞台风格和扎实的唱功,和队友们一起将2NE1打造成了K-POP的领军人物。 2016年11月,2NE1宣布解散,之后CL的个人活动均无太大水花。 CL又尝试进军美国,在韩也无新作品。 虽然CL也作为前辈、导师参加过YG选秀节目《MIXNINE》,但萤幕曝光机会少之又少。 CL还曾在个人社交平台喊话当时的YG娱乐社长梁铉锡,倾吐待遇不公。2019年与YG娱乐的合约到期不续约,离开YG公司。之后发布企划专辑《In the Name of Love》,内容以日记形式记录自从2NE1解散后其三年来的心境。



「图:IG@chaelincl、tvN《那些家伙的双重生活》截图」

