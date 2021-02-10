金炳仁將哲宗與中殿逼向懸崖，《哲仁王后》結局前開虐

金炳仁究竟是石內卜還是恐怖情人？他的舉動令許多觀眾費解……

《哲仁王后》最新17、18集（共20集）焦點幾乎放在中殿金昭容（申惠善 飾）堂哥金炳仁（羅仁宇 飾）身上，金炳仁想守護心愛的中殿，最後卻想親手將她推落懸崖……

17集，由於趙大妃（趙善珠 飾）刻意謠傳中殿腹中的孩子非哲宗（金正賢 飾）而是金炳仁的，金炳仁為了中殿安危便與大王大妃（裴宗玉 飾）交換條件，要以哲宗之死換取中殿平安，要大王大妃在奪權之後強制平息謠言。

同樣深愛中殿的哲宗，無可奈何聽取了金炳仁的意見，欲獨自平定東學黨以蓋過謠言，即使知道是個陷阱，但還是放手一搏。哲宗出宮後便被引到荒無人煙的地方與金炳仁對決，結果被逼到懸崖邊只能縱身一跳……



18集，金炳仁與大王大妃用他人屍體偽裝成哲宗，對外宣布殿下駕崩。飽讀史書且當過特種兵的中殿很快便識破騙局，展開萬里尋夫任務。在出宮前還有個小插曲，中殿遭金炳仁攔下時毫不猶豫說出內心話：「如果你那麼喜歡我，應該會發現金昭容的變化，你喜歡的只是軀殼而已。」這番話狠狠刺痛金炳仁，更埋下後面遭痛下毒手的殺機。



金炳仁讓父親金左根（金太祐 飾）復位，親自出宮抓中殿，他發紅眼掐住中殿的脖子，如同對哲宗那樣將她逼向懸崖，且問了幾句：「你是誰？到底對昭容做了什麼事？」



接下來19集預告，才看見金炳仁心軟說：「既然你還有記憶，那代表昭容還在這副身體裡。」並帶中殿遠離追殺。



17、18集情節反轉再反轉，趙花真（薛仁雅 飾）洗白了，但金炳仁卻越發黑化。不少觀眾原以為金炳仁是《哈利波特》裡「石內卜」的角色，是故意深入惡勢力幫助正派，和哲宗共謀假死，殊不知越看越無法理解他的舉動，直呼根本是「恐怖情人」，不過看完預告後紛紛猜測他會替中殿擋死，並且交出他逼迫眾臣簽下的叛亂證據，幫助哲宗掃蕩金家與趙家完成大業。

《哲仁王后》本週末13、14日將迎來大結局，也別忘了這兩天正片播放完，還會有線上OTT獨家播出的後記《哲仁王后：竹林》。香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！

（圖：《哲仁王后》@黃VIU 截圖）

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