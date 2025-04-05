《Good Day》本週恢復播出！師妹CL驚喜現身拍賣會，GD獨特藏品引好奇

經歷一周停播後，GD（G-Dragon，權志龍）與MBC合作的綜藝節目《Good Day》將在明晚恢復更新，第7集「總會特輯」繼續進行明星珍藏品拍賣會，GD的「秘密武器」CL 也到場了！

上期節目裡，旗安84、李洙赫、光熙等人為自己的藏品找到賣家，這一期終於要公開GD的藏品！GD鐵粉旗安84盲猜「一定是最貴的」，GD拿出一個信封，鄭亨敦開玩笑說：「是幸運信嗎？」究竟這個藏品是什麼，真的令人好奇！



Aespa因為行程原因稍晚加入拍賣會，競標起來毫不手軟！究竟最後誰能奪得GD的珍藏品，令人拭目以待。



不僅GD，因《黑白大廚：料理階級大戰》而爆紅的米其林三星主廚安成宰的珍藏品也掀起激烈競爭。 林時完與洪真慶展現出極大興趣：「這個有點讓人心動耶」「我想買！」Code Kunst和aespa更祭出高價加入戰局。



值得期待的是，GD的「秘密武器」、師妹團2NE1隊長CL也將登場。 G-Dragon對CL展現格外的信任：「她是我妹妹，也是值得信賴的朋友。」CL在百忙之中應邀出席，兩人一見面就展現出真實兄妹般的默契。



此外，《Good Day》是一個由GD與各領域人物攜手，完成年度之歌的音樂企劃，「總會特輯」出演嘉賓包括曹世鎬、鄭亨敦、Defconn、Code Kunst、黃正民、李洙赫、林時完、黃光熙、丁海寅、旗安84、洪真慶、金高銀、安成宰主廚、 SEVENTEEN小分隊BSS、女團aespa等等，拍賣物品全是成員們富有故事的私人物品，拍賣所得將全數捐出。第七集將於本週日（4月6日）播出，錄音過程也終於要公開，香港、台灣、馬來西亞可在iQIYI國際版同步追看。



▽上期亮點回顧，李洙赫拍賣GD送的限量版香水：



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