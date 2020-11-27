三星應試者開考前兩周收到的神秘箱子！韓國企業真的會發錢

2020年一場影響全球的特殊情況改變了不少企業的招聘模式，從線下轉為線上，作為韓國頂尖企業的三星集團也不例外。

10月31日，三星集團就進行了下半年新職員選拔筆試，與往年一樣今年也差不多有5、6萬人參加。 而在開考前的前兩周，所有應試人員都收到了來自三星的一份特殊禮物-考試工具箱。



裡面有什麼呢？ 先看到一本應試人員注意事項，詳細記載了考前準備和應試要求。



接著是一疊未開封的考試用紙，在監考官確認之前絕對不能開封。 以往的三星筆試分為語言邏輯、數理邏輯、推理和視覺性思考4門，今年起縮減為2門。 因今年情況特殊，應試人員通過線上考試，一邊在電腦上查看考題，一邊在答案紙上寫下答案。



除此之外箱子裡還有居民身份證和駕照的隔離板，把身份證放在隔離板里，僅會露出應試者的照片、姓名和出生年月，不洩露其他隱私的同時，還方便考官迅速確認考生信息。



箱子裡還一個手機支架，考試時需把手機放在支架上，全程拍攝應試者的考試過程。 支架可調節角度，監考官通過手機鏡頭掌握考生狀況。



以往都採取線下考試的模式，對此每個企業都有不同的規定，但共同點都是會支付應試者相應的「辛苦費」，一來是補貼應試者前來考試的交通費，二來是感謝他們為應試付出的努力，「辛苦費」從3萬-10萬韓幣不等，給的越多也越能證明企業的實力。除了經濟上的補貼之外，企業也會準備禮物當做紀念，比如大韓航空就曾送給應試者一人一駕波音787的飛機模型。

「圖：NATE PHOTOS」

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