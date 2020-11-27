三星应试者开考前两周收到的神秘箱子！韩国企业真的会发钱

2020年一场影响全球的特殊情况改变了不少企业的招聘模式，从线下转为线上，作为韩国顶尖企业的三星集团也不例外。

10月31日，三星集团就进行了下半年新职员选拔笔试，与往年一样今年也差不多有5、6万人参加。 而在开考前的前两周，所有应试人员都收到了来自三星的一份特殊礼物-考试工具箱。



里面有什么呢？ 先看到一本应试人员注意事项，详细记载了考前准备和应试要求。



接著是一叠未开封的考试用纸，在监考官确认之前绝对不能开封。 以往的三星笔试分为语言逻辑、数理逻辑、推理和视觉性思考4门，今年起缩减为2门。 因今年情况特殊，应试人员通过线上考试，一边在电脑上查看考题，一边在答案纸上写下答案。



除此之外箱子里还有居民身份证和驾照的隔离板，把身份证放在隔离板里，仅会露出应试者的照片、姓名和出生年月，不泄露其他隐私的同时，还方便考官迅速确认考生信息。



箱子里还一个手机支架，考试时需把手机放在支架上，全程拍摄应试者的考试过程。 支架可调节角度，监考官通过手机镜头掌握考生状况。



以往都采取线下考试的模式，对此每个企业都有不同的规定，但共同点都是会支付应试者相应的「辛苦费」，一来是补贴应试者前来考试的交通费，二来是感谢他们为应试付出的努力，「辛苦费」从3万-10万韩币不等，给的越多也越能证明企业的实力。除了经济上的补贴之外，企业也会准备礼物当做纪念，比如大韩航空就曾送给应试者一人一驾波音787的飞机模型。

「图：NATE PHOTOS」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻