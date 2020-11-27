廠商們快給MAMAMOO華莎多點贊助或者簽約！看完就想跟著她買買買

MAMAMOO華莎雖然不是愛豆中最美的，但一定是最會穿衣服的女愛豆之一。

一向百變的穿衣風格是華莎最大的，加上自信魅力，使得她在以白瘦為美的K-POP圈殺出了一條另類血路。 大膽、前衛的HIPHOP風在她的加持下也逐漸變成了女孩們爭相模仿的Look。

華莎的另一大魔力就在於無論穿什麼，似乎都能打造出獨特的氣質和魅力，任何一個大牌在她身上既是點綴，也是與她相呼應的主角，完全不互搶鏡頭。 華莎的時尚消化能力有多強呢？ 今天我們就來看一看~在大家的印象中L牌似乎和HIPHOP風風馬牛不相及，但華莎就不這樣想了。 寬鬆的運動褲配上高腰短褲，再搭上露腰緊身衣，就站在普通住宅樓的頂層，映襯著灰色磚瓦，不經意間就拍出了一組時尚大片。 有錢人專屬的L牌似乎突然變得平易近人了~



運動風和華莎一直都很搭，被子一樣的外套看上去平淡無奇，但為什麼穿在她身上就立刻顯得時髦了100倍呢？



可甜可鹽的華莎穿上裙子也自帶一種禦姐的氣質，腰包和肩下包的搭配估計又要颳起一陣時尚大風了。 ALL BLACK LOOK一直都是氣場的象徵，禦姐的ALL BLACK LOOK有種要衝破銀幕的霸氣。



看完了華莎的各類時尚演繹，只想說品牌商們，快點給她打錢，看完華莎的穿搭，每一件都想買。

「圖：華莎IG」

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