最溫暖的嗓音！韓媒選出秋冬之季必聽的IU歌曲TOP7，陪你度過寒冷不孤單！

你最喜歡IU哪一首最能代表秋天的歌曲呢~

IU每每推出新的歌曲,都能獲得大家的喜愛,不外乎是她充滿魅力和溫柔的嗓音,搭配上獨特詮釋歌曲的風格,每一次聽都不會膩,而韓媒也票選出秋冬之時,一定要聽的IU前七大歌曲,看看有沒有你也喜歡的歌吧!





|第一次離別的那個晚上

這首收錄在2010年IU所發表的迷你專輯「Real」中,是不少人聽過就會默默流下眼淚的歌曲,因為從歌詞到旋律都充滿了秋季的哀愁~

|Knees

由IU本人親自作詞、作曲的這首歌,是當年為了感謝粉絲的支持,而表達內心感謝的禮物,沒有過多的華麗技巧,只用簡單的吉他旋律和溫柔嗓音,完成了這首《Knees》。

|愛情不太順

所發行的正規四輯「Palette」,其中先行曲之一的《愛情不太順》,當時還找來HYUKOH的主唱吳赫一起合作這首歌,是首讓人聽了會忍不住微笑的歌曲~

|這樣的結局

另外也是收錄在同一張專輯,跟創作歌手Sam Kim合作的一首歌,雖然歌曲有些悲傷,但是MV中和金秀賢的畫面,卻讓人感到不禁甜蜜起來。

|秋日早晨

為了迎接出道9周年,送給粉絲驚喜禮物的這首《秋日早晨》,是翻唱大前輩楊熙恩的名曲,改編過後的旋律,搭配上IU的歌聲,讓歌曲有了不一樣的生命力!

|搖籃曲

從電影《Walking at Night》獲得靈感的這首歌,從歌詞就帶點無力和悲傷感,以來到夢裡的人的角度,來帶出想要講述的故事,非常有意境的一首歌~

|With the heart to forget you

這原本是已故歌手金光石的歌,當初原本預計會一起收錄在《花書籤2》,不過去因為一些爭議而被取消,後來才又再度公開音源,聽完會有一種心酸酸的感覺,想起那些年被遺忘的人事物~

