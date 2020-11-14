最溫暖的嗓音！韓媒選出秋冬之季必聽的IU歌曲TOP7，陪你度過寒冷不孤單！

你最喜歡IU哪一首最能代表秋天的歌曲呢～

IU每每推出新的歌曲，都能獲得大家的喜愛，不外乎是她充滿魅力和溫柔的嗓音，搭配上獨特詮釋歌曲的風格，每一次聽都不會膩，而韓媒也票選出秋冬之時，一定要聽的IU前七大歌曲，看看有沒有你也喜歡的歌吧！





｜第一次離別的那個晚上

這首收錄在2010年IU所發表的迷你專輯「Real」中，是不少人聽過就會默默流下眼淚的歌曲，因為從歌詞到旋律都充滿了秋季的哀愁～

｜Knees

由IU本人親自作詞、作曲的這首歌，是當年為了感謝粉絲的支持，而表達內心感謝的禮物，沒有過多的華麗技巧，只用簡單的吉他旋律和溫柔嗓音，完成了這首《Knees》。

｜愛情不太順

所發行的正規四輯「Palette」，其中先行曲之一的《愛情不太順》，當時還找來HYUKOH的主唱吳赫一起合作這首歌，是首讓人聽了會忍不住微笑的歌曲～

｜這樣的結局

另外也是收錄在同一張專輯，跟創作歌手Sam Kim合作的一首歌，雖然歌曲有些悲傷，但是MV中和金秀賢的畫面，卻讓人感到不禁甜蜜起來。

｜秋日早晨

為了迎接出道9周年，送給粉絲驚喜禮物的這首《秋日早晨》，是翻唱大前輩楊熙恩的名曲，改編過後的旋律，搭配上IU的歌聲，讓歌曲有了不一樣的生命力！

｜搖籃曲

從電影《Walking at Night》獲得靈感的這首歌，從歌詞就帶點無力和悲傷感，以來到夢裡的人的角度，來帶出想要講述的故事，非常有意境的一首歌～

｜With the heart to forget you

這原本是已故歌手金光石的歌，當初原本預計會一起收錄在《花書籤2》，不過去因為一些爭議而被取消，後來才又再度公開音源，聽完會有一種心酸酸的感覺，想起那些年被遺忘的人事物～

(圖片或影片來源：IG@dlwlrma)

YuLing@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞