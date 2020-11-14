出道10年沒傳過緋聞！卻直接閃婚的偶像們，昌珉只曾與珉豪傳過烏龍戀愛說呢XD

偶像的戀愛跟結婚消息一起來，粉絲的心臟真的要夠大顆阿！

偶像們的私生活一直都是大家所關注的，而戀愛的緋聞當然也少不了，不過卻有些偶像雖然出道超過十年以上，不過都沒有傳過戀愛的傳聞，但是卻在短時間內直接閃婚的例子，就讓我們一起來看看有誰吧～

｜Wonder Girls 惠林

從2007年以Wonder Girls出道後，就沒有傳過誹聞的惠林，後來也慢慢淡出演藝圈，而就在今年7月時，和愛情常跑7年多的跆拳道選手申民哲步入禮堂，也成為團體中第二位已婚的成員。

｜Rainbow 智淑

一樣也是才剛舉辦完婚禮沒多久的智淑，從女團Rainbow出道後，也曾透露超過十年以上沒交男友了，後來是因為被酸民的留言所苦，才會認識了現在的老公黑客高手李斗熙，進而相愛成為伴侶！





｜東方神起 昌珉

另外則是剛與圈外女友結束婚禮的昌珉，出道期間也只與當時留著長髮的珉豪傳過烏龍緋聞，一直到今年的6月份，才藉由自己的手寫信公開戀情和婚訊，雖然來的措手不及，不過粉絲們也大多給予祝福，希望歐巴可以一直幸福下去。

(圖片或影片來源：IG@wg_lim、IG@jisook718、IG@changmin88)

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