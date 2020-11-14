最温暖的嗓音！韩媒选出秋冬之季必听的IU歌曲TOP7，陪你度过寒冷不孤单！

你最喜欢IU哪一首最能代表秋天的歌曲呢～

IU每每推出新的歌曲，都能获得大家的喜爱，不外乎是她充满魅力和温柔的嗓音，搭配上独特诠释歌曲的风格，每一次听都不会腻，而韩媒也票选出秋冬之时，一定要听的IU前七大歌曲，看看有没有你也喜欢的歌吧！





｜第一次离别的那个晚上

这首收录在2010年IU所发表的迷你专辑「Real」中，是不少人听过就会默默流下眼泪的歌曲，因为从歌词到旋律都充满了秋季的哀愁～

｜Knees

由IU本人亲自作词、作曲的这首歌，是当年为了感谢粉丝的支持，而表达内心感谢的礼物，没有过多的华丽技巧，只用简单的吉他旋律和温柔嗓音，完成了这首《Knees》。

｜爱情不太顺

所发行的正规四辑「Palette」，其中先行曲之一的《爱情不太顺》，当时还找来HYUKOH的主唱吴赫一起合作这首歌，是首让人听了会忍不住微笑的歌曲～

｜这样的结局

另外也是收录在同一张专辑，跟创作歌手Sam Kim合作的一首歌，虽然歌曲有些悲伤，但是MV中和金秀贤的画面，却让人感到不禁甜蜜起来。

｜秋日早晨

为了迎接出道9周年，送给粉丝惊喜礼物的这首《秋日早晨》，是翻唱大前辈杨熙恩的名曲，改编过后的旋律，搭配上IU的歌声，让歌曲有了不一样的生命力！

｜摇篮曲

从电影《Walking at Night》获得灵感的这首歌，从歌词就带点无力和悲伤感，以来到梦里的人的角度，来带出想要讲述的故事，非常有意境的一首歌～

｜With the heart to forget you

这原本是已故歌手金光石的歌，当初原本预计会一起收录在《花书签2》，不过去因为一些争议而被取消，后来才又再度公开音源，听完会有一种心酸酸的感觉，想起那些年被遗忘的人事物～

(图片或影片来源：IG@dlwlrma)

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