最温暖的嗓音！韩媒选出秋冬之季必听的IU歌曲TOP7，陪你度过寒冷不孤单！

IU每每推出新的歌曲,都能获得大家的喜爱,不外乎是她充满魅力和温柔的嗓音,搭配上独特诠释歌曲的风格,每一次听都不会腻,而韩媒也票选出秋冬之时,一定要听的IU前七大歌曲,看看有没有你也喜欢的歌吧!





|第一次离别的那个晚上

这首收录在2010年IU所发表的迷你专辑「Real」中,是不少人听过就会默默流下眼泪的歌曲,因为从歌词到旋律都充满了秋季的哀愁~

|Knees

由IU本人亲自作词、作曲的这首歌,是当年为了感谢粉丝的支持,而表达内心感谢的礼物,没有过多的华丽技巧,只用简单的吉他旋律和温柔嗓音,完成了这首《Knees》。

|爱情不太顺

所发行的正规四辑「Palette」,其中先行曲之一的《爱情不太顺》,当时还找来HYUKOH的主唱吴赫一起合作这首歌,是首让人听了会忍不住微笑的歌曲~

|这样的结局

另外也是收录在同一张专辑,跟创作歌手Sam Kim合作的一首歌,虽然歌曲有些悲伤,但是MV中和金秀贤的画面,却让人感到不禁甜蜜起来。

|秋日早晨

为了迎接出道9周年,送给粉丝惊喜礼物的这首《秋日早晨》,是翻唱大前辈杨熙恩的名曲,改编过后的旋律,搭配上IU的歌声,让歌曲有了不一样的生命力!

|摇篮曲

从电影《Walking at Night》获得灵感的这首歌,从歌词就带点无力和悲伤感,以来到梦里的人的角度,来带出想要讲述的故事,非常有意境的一首歌~

|With the heart to forget you

这原本是已故歌手金光石的歌,当初原本预计会一起收录在《花书签2》,不过去因为一些争议而被取消,后来才又再度公开音源,听完会有一种心酸酸的感觉,想起那些年被遗忘的人事物~

