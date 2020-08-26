這道可以學起來！《我獨自李食堂》李壽根連線「師傅」白種元獲得的食譜...成品受客人好評的「燉豆腐」
綜藝 2020年8月26日 星期三15:47 Yuan
李壽根在《我獨自李食堂》營業一天之後，發現了一些問題，並打電話詢問白種元老師。之後更詢問有沒有適合的孩子們的小菜，所以白老師也親自拍攝「燉豆腐」的影片給李壽根。
1.在鍋子裡倒上充足地食用油
2.把豆腐切成四分之一等分
3.把豆腐放到食用油上面就可以
4.調味醬油的食譜：一根大蔥、兩個青陽辣椒、四分之一個洋蔥、一大匙白糖、醬油稍微蓋過的程度、一大匙香油、水也稍微蓋過的程度、一大匙蒜泥、一大匙料理酒、一大匙辣椒粉（如果怕辣的話可以不用加青陽辣椒、辣椒粉）
5.每塊豆腐翻面一次，直接倒入調味醬油
6.燉一下就完成啦
李壽根跟著影片做完，自己試吃時也表示：「來喝一杯燒酒吧！哇～老師真的太厲害了。」隔天客人吃了也都表示很好吃，步驟看起來並不難，節目播出後...有不少韓國人也都跟著做了，有興趣的朋友真的可以試試看呢！
（圖：채널 십오야、tvN）
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