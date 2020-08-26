《玩什麼好呢？》這段太好笑！劉在錫、Jessi為了藝名一直爭論、「知美劉」除了製作人外...還變身韓文老師！
綜藝 2020年8月26日 星期三14:47 Yuan
《玩什麼好呢？》日前播出「退貨遠征隊」成員們首次見面，而製作人「知美劉」劉在錫為了更加了解她們，也陸續見了每位成員。
而「知美劉」向Jessi進行事項確認，包含：每天喝7杯咖啡、衣服穿什麼都可以、經紀人不要有세（世）的、Don’t touch us、希望編舞不要太激烈、整形外科治療等等。
說著梁世炯、曹世鎬當經紀人，Jessi還超堅決喊：「NO～」XD
「知美劉」劉在錫跟他說：「就向我作為代表也有其他的名字『知美劉』，不能用Jessi，必須再想其他的活動名，本名是『賢珠』嗎？直接用『賢珠』這個名字怎麼樣？」Jessi：「誒咦～不行不行，我卸妝的時候就是賢珠。」後來她自己說：「銀光（은비、恩菲）怎麼樣？」知美劉非常滿意後，她又喊不要（笑）！知美劉又提議：「要不然叫金光（금비）怎麼樣？」
Jessi還說道：「씨（Si）開頭的怎麼樣？因為我是Jessi嘛！씨～～～」果然馬上被阻止了！之後Jessi開始寫合約內容，知美劉又變身她的韓文老師，開始教她怎麼寫韓文字．整個非常有耐心。
兩人的互動真的太有趣，讓不少網友表示：「真的太好笑」、「兩人的化學反應太絕了」、「Jessi COME ON～會不會變成流行語」、「好期待下一集播出」、「劉在錫一開始就要疲倦了」等等。
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