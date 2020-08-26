这道可以学起来！《我独自李食堂》李寿根连线「师傅」白种元获得的食谱...成品受客人好评的「炖豆腐」
综艺 2020年8月26日 星期三15:47 Yuan
李寿根在《我独自李食堂》营业一天之后，发现了一些问题，并打电话询问白种元老师。之后更询问有没有适合的孩子们的小菜，所以白老师也亲自拍摄「炖豆腐」的影片给李寿根。
1.在锅子里倒上充足地食用油
2.把豆腐切成四分之一等分
3.把豆腐放到食用油上面就可以
4.调味酱油的食谱：一根大葱、两个青阳辣椒、四分之一个洋葱、一大匙白糖、酱油稍微盖过的程度、一大匙香油、水也稍微盖过的程度、一大匙蒜泥、一大匙料理酒、一大匙辣椒粉（如果怕辣的话可以不用加青阳辣椒、辣椒粉）
5.每块豆腐翻面一次，直接倒入调味酱油
6.炖一下就完成啦
李寿根跟著影片做完，自己试吃时也表示：「来喝一杯烧酒吧！哇～老师真的太厉害了。」隔天客人吃了也都表示很好吃，步骤看起来并不难，节目播出后...有不少韩国人也都跟著做了，有兴趣的朋友真的可以试试看呢！
（图：채널 십오야、tvN）
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